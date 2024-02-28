Челси с голом Мудрика одержал победу и вышел в 1/4 финала Кубка Англии
Матч против «Лидса» закончился со счетом 3:2
Сегодня, 28 февраля 2024 года, состоялся матч 1/8 финала Кубка Англии между лондонским «Челси» и «Лидсом». Игра закончилась со счетом 3:2 в пользу команды Маурисио Почеттино.
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Неожиданно, но первым забил «Лидс». Матео Джозеф поймал защитников «синих» на ошибке, но уже через несколько минут Николас Джексон нивелировал преимущество «павлинов».
Голом на 37-й минуте отметился украинский вингер «синих» Михаил Мудрик. 23-летний футболист открылся в чужой штрафной площадке и точным ударом отправил мяч в сетку.
Но гола Мудрика могло не хватить для прохода в 1/4 финала турнира. Джозеф оформил дубль на 59-й минуте, поэтому победу героически пришлось вырывать Конору Галлахеру на 90+1.
В 1/4 финала «Челси» встретится с «Лестером».
Кубок Англии. 1/8 финала
Челси – Лидс – 3:2
Голы: Джексон, 15, Мудрик, 37, Галлахер, 90+1 – Джозеф, 8, 59.
«Челси»: Санчес, Гюсто (Чилвелл, 61), Дисаси, Чалоба, Гилхрист (Колвилл, 74), Кайседо, Фернандес, Мадуэке (Галлахер, 61), Мудрик (Тауряйнен, 90+3), Стерлинг (Палмер, 74), Джексон.
«Лидс»: Мелье, Робертс, Родон, Купер, Фирпо, Ампаду, Грей, Энтони, Пиру (Саммервиль, 79), Джеймс (Ньйонто, 79), Джозеф.
Предупреждения: Чалоба, 40, Фернандес, 41, Кайседо, 49.
Quarter-finals here we come! 😁#CFC | #EmiratesFACup pic.twitter.com/7OZHLuLhG9— Chelsea FC (@ChelseaFC) February 28, 2024
📰 No shame in that performance, the lads give a good account of themselves. Our focus switches now back to the league! pic.twitter.com/S1DOHlRagD— Leeds United (@LUFC) February 28, 2024
События матча
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