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Кубок Англии
Челси
28.02.2024 21:30 – FT 3 : 2
Лидс
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Англия
28 февраля 2024, 23:31 | Обновлено 29 февраля 2024, 00:36
1975
13

Челси с голом Мудрика одержал победу и вышел в 1/4 финала Кубка Англии

Матч против «Лидса» закончился со счетом 3:2

28 февраля 2024, 23:31 | Обновлено 29 февраля 2024, 00:36
1975
13
Челси с голом Мудрика одержал победу и вышел в 1/4 финала Кубка Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 28 февраля 2024 года, состоялся матч 1/8 финала Кубка Англии между лондонским «Челси» и «Лидсом». Игра закончилась со счетом 3:2 в пользу команды Маурисио Почеттино.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Неожиданно, но первым забил «Лидс». Матео Джозеф поймал защитников «синих» на ошибке, но уже через несколько минут Николас Джексон нивелировал преимущество «павлинов».

Голом на 37-й минуте отметился украинский вингер «синих» Михаил Мудрик. 23-летний футболист открылся в чужой штрафной площадке и точным ударом отправил мяч в сетку.

Но гола Мудрика могло не хватить для прохода в 1/4 финала турнира. Джозеф оформил дубль на 59-й минуте, поэтому победу героически пришлось вырывать Конору Галлахеру на 90+1.

В 1/4 финала «Челси» встретится с «Лестером».

Кубок Англии. 1/8 финала

Челси – Лидс – 3:2

Голы: Джексон, 15, Мудрик, 37, Галлахер, 90+1 – Джозеф, 8, 59.

«Челси»: Санчес, Гюсто (Чилвелл, 61), Дисаси, Чалоба, Гилхрист (Колвилл, 74), Кайседо, Фернандес, Мадуэке (Галлахер, 61), Мудрик (Тауряйнен, 90+3), Стерлинг (Палмер, 74), Джексон.

«Лидс»: Мелье, Робертс, Родон, Купер, Фирпо, Ампаду, Грей, Энтони, Пиру (Саммервиль, 79), Джеймс (Ньйонто, 79), Джозеф.

Предупреждения: Чалоба, 40, Фернандес, 41, Кайседо, 49.

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Конор Галлахер (Челси).
59’
ГОЛ ! Мяч забил Матео Джозеф (Лидс).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Михаил Мудрик (Челси).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Николас Джексон (Челси).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Матео Джозеф (Лидс).
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Лидс Кубок Англии по футболу Михаил Мудрик Челси Челси - Лидс Николас Джексон Конор Галлахер видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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Комментарии 14
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pol-55
Весь Челсі виглядав(як у декого слово паразіт)не потужно і у нашої 10ки браку більше чим корисних дій,зрештою 11ка і 15ка такі самі.кажись з такою грою у Марісіо не буде того часу який він просить у клубу.
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+4
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bzzzzzz
у мудрика дисбаланс навыков просто грамадный. Вроде кое что и умеет, а какие-то элементарные вещи - нет. Прием мяча, брак это вопще отдельная история. Ладно 
это еще чемпионат, кубок, а что если это будет ЛЧ на вылет, там даже одна глупая потеря мяча, решает исход матча.
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+3
Jeka23
Мудрик, поки грав на позиції умовного Галлахера, то виглядав непогано, але потім вийшов сам Галлахер (ще і забив) і Михайла знов зсунули на лівий фланг. А там він зіграв як завжди в принципі (побільшало браку, та і втомився під кінець, мабуть) А в цілому добре зіграв. З хорошим настроєм у Збірній він нам потрібен.
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+3
Александр Ад
нема у Челсі нормальной гри,півзахист розбалансований
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+2
antt
І не розумію для чого там в Англії стільки кубків. І кубок Англії і  кубок англійської ліги. Це якої - прем'єр ліги?! Там же ж далі  чампійоншип.
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0
antt
Цікавий гол, в один дотик, навіть трохи несподіваний. От за такі  голи його і  купили. Але щоб він так хоч раз на місяць відзначався. Але навіть раз на два місяці  не виходить.
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0
Swed
Все звёзды Челси отметились кроме Палмера.    Значит ему оставили Лестер на растерзание.)
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0
Volodymyr Shevchenko
С енцо - никак, тож чемпион мира. Та и вообще со всеми
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-1
Tony Rino
Прибрати Джексона і на його позицію Мудрика. І він зафеєрить. Джексон - це взагалі якийсь сором. 
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-2
Показать Скрыть 1 ответ
Volodymyr Shevchenko
Ему татуировок поперек нехватает
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-5
Volodymyr Shevchenko
Эксперды нашлись, ты ба
Ответить
-6
Volodymyr Shevchenko
Беее-бее-бее
Ответить
-6
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