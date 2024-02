Челси с голом Мудрика одержал победу и вышел в 1/4 финала Кубка Англии

Сегодня, 28 февраля 2024 года, состоялся матч 1/8 финала Кубка Англии между лондонским «Челси» и «Лидсом». Игра закончилась со счетом 3:2 в пользу команды Маурисио Почеттино.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Неожиданно, но первым забил «Лидс». Матео Джозеф поймал защитников «синих» на ошибке, но уже через несколько минут Николас Джексон нивелировал преимущество «павлинов».

Голом на 37-й минуте отметился украинский вингер «синих» Михаил Мудрик. 23-летний футболист открылся в чужой штрафной площадке и точным ударом отправил мяч в сетку.

Но гола Мудрика могло не хватить для прохода в 1/4 финала турнира. Джозеф оформил дубль на 59-й минуте, поэтому победу героически пришлось вырывать Конору Галлахеру на 90+1.

В 1/4 финала «Челси» встретится с «Лестером».

Кубок Англии. 1/8 финала

Челси – Лидс – 3:2

Голы: Джексон, 15, Мудрик, 37, Галлахер, 90+1 – Джозеф, 8, 59.

«Челси»: Санчес, Гюсто (Чилвелл, 61), Дисаси, Чалоба, Гилхрист (Колвилл, 74), Кайседо, Фернандес, Мадуэке (Галлахер, 61), Мудрик (Тауряйнен, 90+3), Стерлинг (Палмер, 74), Джексон.

«Лидс»: Мелье, Робертс, Родон, Купер, Фирпо, Ампаду, Грей, Энтони, Пиру (Саммервиль, 79), Джеймс (Ньйонто, 79), Джозеф.

Предупреждения: Чалоба, 40, Фернандес, 41, Кайседо, 49.

📰 No shame in that performance, the lads give a good account of themselves. Our focus switches now back to the league! pic.twitter.com/S1DOHlRagD