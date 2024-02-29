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Кубок Англии
Челси
28.02.2024 21:30 – FT 3 : 2
Лидс
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Англия
29 февраля 2024, 00:23 | Обновлено 29 февраля 2024, 00:36
386
0

Челси – Лидс – 3:2. Как забил Мудрик. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 1/8 финала Кубка Англии

29 февраля 2024, 00:23 | Обновлено 29 февраля 2024, 00:36
386
0
Челси – Лидс – 3:2. Как забил Мудрик. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Вечером 28 февраля состоялся матч 1/8 финала Кубка Англии между командами «Челси» и «Лидс».

Встреча закончилась со счетом 3:2 в пользу команды Маурисио Почеттино.

На 37-й минуте гол забил украинский вингер «синих» Михаил Мудрик.

В 1/4 финала Кубка Англии «Челси» встретится с «Лестером», лидером Чемпионшипа.

Кубок Англии. 1/8 финала, 29 февраля

Челси – Лидс – 3:2

Голы: Джексон, 15, Мудрик, 37, Галлахер, 90 – Джозеф, 8, 59.

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Конор Галлахер (Челси).
59’
ГОЛ ! Мяч забил Матео Джозеф (Лидс).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Михаил Мудрик (Челси).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Николас Джексон (Челси).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Матео Джозеф (Лидс).
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Лидс Кубок Англии по футболу Михаил Мудрик Челси Челси - Лидс Конор Галлахер Николас Джексон видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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