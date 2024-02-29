Англия29 февраля 2024, 00:23 | Обновлено 29 февраля 2024, 00:36
386
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Челси – Лидс – 3:2. Как забил Мудрик. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 1/8 финала Кубка Англии
29 февраля 2024, 00:23 | Обновлено 29 февраля 2024, 00:36
386
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Вечером 28 февраля состоялся матч 1/8 финала Кубка Англии между командами «Челси» и «Лидс».
Встреча закончилась со счетом 3:2 в пользу команды Маурисио Почеттино.
На 37-й минуте гол забил украинский вингер «синих» Михаил Мудрик.
В 1/4 финала Кубка Англии «Челси» встретится с «Лестером», лидером Чемпионшипа.
Кубок Англии. 1/8 финала, 29 февраля
Челси – Лидс – 3:2
Голы: Джексон, 15, Мудрик, 37, Галлахер, 90 – Джозеф, 8, 59.
Видео голов и обзор матча
События матча
90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Конор Галлахер (Челси).
59’
ГОЛ ! Мяч забил Матео Джозеф (Лидс).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Михаил Мудрик (Челси).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Николас Джексон (Челси).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Матео Джозеф (Лидс).
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