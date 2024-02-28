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Кубок Англии
Челси
28.02.2024 21:30 - : -
Лидс
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Англия
28 февраля 2024, 03:24 |
14
0

Челси – Лидс. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка Англии

Поединок состоится 28 февраля в 21:30 по Киеву

28 февраля 2024, 03:24 |
14
0
Челси – Лидс. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

28 февраля на «Стэмфорд Бридж» пройдет матч 1/8 финала Кубка Англии, в котором «Челси» сыграет против «Лидс» Юнайтед. Поединок начнется в 21:30 по киевскому времени.

Челси

Команда оставляла довольно противоречивое и скорее противоречивое впечатление. Все-таки конец зимы она встречает на экваторе турнирной таблицы Премьер-Лиги, то есть фактически топчется на месте после провалов 2022/2023, при невероятных инвестициях в состав прошлым летом. С другой стороны, последние поединки в АПЛ были неплохими: 3-1 с Кристал Пэлас и, главное, 1-1 с Манчестер Сити - причем чемпион еле отыгрался в самой концовке. Особняком стоял воскресный поединок, в котором на Уэмбли разыграли с Ливерпулем Кубок Лиги. Там у Галлахера и компании было немало моментов, но единственный гол в концовке экстра-тайме забил ван Дейк, принеся Клоппу, возможно, последний трофей на Туманном Альбионе. Теперь синие попытаются добиться успеха и в рамках кубка страны - не зря же они в переигровке смогли выбить в прошлом раунде Астон Виллу.

Лидс Юнайтед

Клуб имеет понятное и четкое задание на этот сезон. Он прошлой весной все-таки вылетел снова из АПЛ. И теперь будет бороться за возвращение туда, и это поручили Даниэлю Фарке - специалисту, который не раз добивался аналогичного успеха с Норвичем. В целом, пока что расклады оптимистичные - возможно, Лестер не догнать, но есть все шансы подняться напрямую, со 2-го места, обогнав Ипсвич, что не так хорош, как осенью. Как раз с лисами белые играли недавно. И там взяли уверенную, 3-1, победу, что позволяет держаться на заветной позиции.

Статистика личных встреч

Конечно же, в целом львиная часть последних поединков выигрывалась аристократами. Но в прошлом сезоне АПЛ стороны обменялись домашними победами. Правда, павлины все равно в итоге вылетели.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом пары подопечных Почеттино. Но у них за спиной непростой и неудачный поединок - ставим на победу гостей при форе +1,0 голов (коэффициент - 1,92).

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Источник Sport.ua
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