В среду, 28 февраля, состоится матч 1/8 финала Кубка Англии, в котором встретятся «Челси» и «Лидс».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 21:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta».

Челси – Лидс. Кубок Англии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция