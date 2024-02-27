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Кубок Англии
Челси
28.02.2024 21:30 - : -
Лидс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Англии
27 февраля 2024, 20:13 | Обновлено 27 февраля 2024, 20:16
483
0

Челси – Лидс. Кубок Англии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 28 февраля в 21:30 поединок 1/8 финала английского кубка

27 февраля 2024, 20:13 | Обновлено 27 февраля 2024, 20:16
483
0
Челси – Лидс. Кубок Англии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В среду, 28 февраля, состоится матч 1/8 финала Кубка Англии, в котором встретятся «Челси» и «Лидс».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 21:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta».

Челси – Лидс. Кубок Англии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Челси – Лидс
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Трансляция матча В эфире

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Источник Sport.ua
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