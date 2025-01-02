Судаков – первый. Игроки, сыгравшие больше всех за сборную в 2024 году

В 2024 году национальная сборная Украины провела 14 матчей под руководством главного тренера Сергея Реброва: два – в отборе на чемпионат Европы, три – в финальной части Евро-2024, шесть – в Лиге Наций УЕФА и три товарищеских встречи.

Подопечные Реброва одержали шесть побед, четыре раза сыграли вничью и потерпели четыре поражения. Разница мячей – 19:17.

Тренерский штаб национальной команды задействовал в этих поединках 33 футболиста, представлявших 20 команд. Больше всего в составе сборной было представителей «Динамо» (8 игроков) и «Шахтера» (7).

Лучшим футболистом в сборной в 2024 году по количеству матчей стал футболист донецкого «Шахтера» Георгий Судаков, который провел 14 поединков и отличившийся двумя голами. За ним расположились три игрока, на счету которых по 13 матчей – Роман Яремчук («Олимпиакос», 3 гола за сборную в 2024 году), Илья Забарный («Борнмут») и Николай Матвиенко («Шахтер»).

Ранее сообщалось, что Судаков был признан лучшим футболистом УПЛ в 2024 году.

Футболисты, сыгравшие больше всего матчей за сборную Украины в 2024 году