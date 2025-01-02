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Украина. Премьер лига
02 января 2025, 09:31 | Обновлено 02 января 2025, 10:06
210
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Судаков – первый. Игроки, сыгравшие больше всех за сборную в 2024 году

Представитель донецкого «Шахтера» провел 14 матчей за национальную команду

02 января 2025, 09:31 | Обновлено 02 января 2025, 10:06
210
1
Судаков – первый. Игроки, сыгравшие больше всех за сборную в 2024 году
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

В 2024 году национальная сборная Украины провела 14 матчей под руководством главного тренера Сергея Реброва: два – в отборе на чемпионат Европы, три – в финальной части Евро-2024, шесть – в Лиге Наций УЕФА и три товарищеских встречи.

Подопечные Реброва одержали шесть побед, четыре раза сыграли вничью и потерпели четыре поражения. Разница мячей – 19:17.

Тренерский штаб национальной команды задействовал в этих поединках 33 футболиста, представлявших 20 команд. Больше всего в составе сборной было представителей «Динамо» (8 игроков) и «Шахтера» (7).

Лучшим футболистом в сборной в 2024 году по количеству матчей стал футболист донецкого «Шахтера» Георгий Судаков, который провел 14 поединков и отличившийся двумя голами. За ним расположились три игрока, на счету которых по 13 матчей – Роман Яремчук («Олимпиакос», 3 гола за сборную в 2024 году), Илья Забарный («Борнмут») и Николай Матвиенко («Шахтер»).

Ранее сообщалось, что Судаков был признан лучшим футболистом УПЛ в 2024 году.

Футболисты, сыгравшие больше всего матчей за сборную Украины в 2024 году

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сборная Украины по футболу Динамо Киев Шахтер Донецк Георгий Судаков Николай Матвиенко Илья Забарный Борнмут Роман Яремчук Олимпиакос Пирей Артем Довбик Рома Рим Михаил Мудрик Челси Николай Шапаренко Александр Зинченко Арсенал Лондон рейтинг Сергей Ребров
Микола Титюк Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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vovei
Вот это да. Успех.
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