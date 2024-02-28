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Англия
28 февраля 2024, 20:32 | Обновлено 28 февраля 2024, 20:34
2870
5

Сыграет ли Мудрик? Известны стартовые составы на матч Челси – Лидс

Матч 1/8 финала Кубка Англии начнется в 21:30

28 февраля 2024, 20:32 | Обновлено 28 февраля 2024, 20:34
2870
5
Сыграет ли Мудрик? Известны стартовые составы на матч Челси – Лидс
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 28 февраля, «Челси» на своем домашнем стадионе в матче 1/8 финала Кубка Англии примет «Лидс». Начало матча – в 21:30 по киевскому времени. В случае ничьей в основное время поединка игра перейдет в овер-таймы, а затем и в серию пенальти.

Украинский вингер «синих» Михаил Мудрик начнет игру в стартовом составе.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Челси»: Санчес, Гилхирст, Дисаси, Чалоба, Гюсто, Мадуэке, Кайседо, Энцо, Мудрик, Стерлинг, Джексон.

«Лидс»: Мелье, Робертс, Фирпо, Родон, Купер, Ампаду, Грей, Энтони, Джеймс, Пиру, Джозеф.

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Лидс Кубок Англии по футболу Михаил Мудрик Челси Челси - Лидс стартовые составы
Источник Sport.ua
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Bernard6-9
Вопрос века - сыграет ли Мудрик? 🙃
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0
Volodymyr Shevchenko
На самом деле - меганеожиданно. Лидс - не бристоль какой нибудь
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-2
Максим Заиченко
Дуже несподівано. 
Ну або це останній шанс від Почетіно
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-2
Показать Скрыть 1 ответ
KirTheKing
Мішаня це потужний форвард-будівельник. почеттіно нарешті дослухався до моєї критики!
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-6
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