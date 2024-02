Сыграет ли Мудрик? Известны стартовые составы на матч Челси – Лидс

Сегодня, 28 февраля, «Челси» на своем домашнем стадионе в матче 1/8 финала Кубка Англии примет «Лидс». Начало матча – в 21:30 по киевскому времени. В случае ничьей в основное время поединка игра перейдет в овер-таймы, а затем и в серию пенальти.

Украинский вингер «синих» Михаил Мудрик начнет игру в стартовом составе.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Челси»: Санчес, Гилхирст, Дисаси, Чалоба, Гюсто, Мадуэке, Кайседо, Энцо, Мудрик, Стерлинг, Джексон.

«Лидс»: Мелье, Робертс, Фирпо, Родон, Купер, Ампаду, Грей, Энтони, Джеймс, Пиру, Джозеф.

Tonight's Chelsea team, featuring five changes from Sunday… 📋#CFC | #EmiratesFACup pic.twitter.com/zxTOCmBJsJ