Меньше года между матчами. Холанд забил по 5 голов в ЛЧ и Кубке Англии

В матче Кубка Англии Манчестер Сити разгромил Лутон Таун со счетом 6:2, а форвард Эрлинг Холанд забил пять голов.

Норвежский бомбардир стал первым игроком в истории, кому удалось забить пять голов в матче Лиги чемпионов и пять голов в игре Кубка Англии.

Меньше году тому назад, в середине марта, Эрлинг оформил пять мячей в поединке плей-офф Лиги чемпионов против Лейпцига.

В текущем сезоне у Холанда уже 27 голов и 6 результативных передач.

