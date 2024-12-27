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Украина. Первая лига
27 декабря 2024, 18:24 | Обновлено 27 декабря 2024, 20:01
1042
0

Ирпень и Чернигов. Президент Кудровки рассказал о планах в УПЛ

Президент клуба Роман Солодаренко ставит перед клубом амбициозные задачи

27 декабря 2024, 18:24 | Обновлено 27 декабря 2024, 20:01
1042
0
Ирпень и Чернигов. Президент Кудровки рассказал о планах в УПЛ
ФК Кудрівка

Футболістів «Кудрівки» сміливо можна назвати «грозою авторитетів» в Першій лізі

Дебютант другого за рейтингом вітчизняного дивізіону записав до свого активу кілька вражаючих перемог над більш іменитими суперниками й заслужено очолив турнірну таблицю після першого етапу в групі «Б».

Граючий президент ФК «Кудрівка» Роман Солодаренко в розмові з кореспондентом Sport.ua оцінив виступ команди з Чернігівської області минулої осені, поділився планами на другу частину сезону:

– Незважаючи на статус новачка, в «Кудрівки» відразу були амбітні плани: завоювати путівку до УПЛ. І коли на старті пригальмували, то прийняли кардинальне рішення відправити у відставку головного тренера Романа Локтіонова, якого призначили перед початком сезону. В «Кудрівці» все за спортивним принципом: не виправдав сподівань – звільни місце більш кваліфікованому.

– З вибором наступника Локтіонова були сумніви?

– Ні. Другу клубну команду очолював Василь Баранов, ось йому ми й довірили кермо «Кудрівки». Спочатку він виконував обов'язки головного тренера, а після вдало проведеного першого етапу став працювати на постійній основі. «Кудрівці» був потрібний саме такий наставник, який свого часу добре проявив себе як гравець в луганській «Зорі», а потім, як тренер цієї команди.

– Коли ви переконалися, що «Кудрівка» може надолужити згаяне на старті?

– Після того, як взяли реванш за поразку в першому колі над ФК «ЮКСА», потім були важливі перемоги над амбітними сусідами по турнірній таблиці - «Полтавою» та «Металістом 1925».

– Які чесноти «Кудрівки» допомагали брати гору?

– Чудовий мікроклімат у колективі, що позитивно впливав на колективні дії, максимальна налаштованість й заточеність на атаку. На кожну гру ми виходили з однією метою: перемогти.

– Когось з футболістів «Кудрівки» не хочете виокремити?

- Не бачу в цьому потреби. «Кудрівка» була сильна командою.

– На першому етапі ви були в десяти матчах серед запасних гравців, але до дебюту за «Кудрівку» справа так і не дійшла.

– Я відчував, що ще не готовий на всі сто відсотків. А вийти на поле на кілька хвилин, як кажуть, для галочки, це не для мене. А те, що ти – президент ФК не має ніякого значення, бо в «Кудрівці», повторюю, все за спортивним принципом. Тільки своєю грою можеш довести, що сильніший за конкурента. Зрештою, ще треба, аби ти вписувався до ігрової концепції Василя Баранова.

– Після першого етапу «Кудрівка» в групі «Чемпіонська» доволі відчутно поступається лідерам - «Епіцентру» та «Агробізнесу», а попереду лише вісім турів.

– Це тільки буде слугувати додатковим стимулом якісно провести підготовчий період, продуктивно попрацювати на трансферному ринку. «Кудрівка» налаштована на завоювання путівки до УПЛ, хоча бажаючих підвищитися в класі – вистачає.

– Якщо «Кудрівка» таки доб'ється свого, то де збирається проводити домашні матчі в елітному дивізіоні?

– З цим проблем не повинно бути. Спочатку будемо дислокуватися на одному із атестованих стадіонів сусідніх областей. Паралельно наводитимемо порядок на аренах, де б ми могли «прописатися» надовго. Йдеться , передусім, про стадіон податкового університету в Ірпіні. Також дуже кортить, аби великий футбол повернувся до Чернігова. Нещодавно мене обрали головою асоціації футболу Чернігівської області й я вже звертався із запитом до владних структур про необхідність спільними зусиллями взятися за реконструкцію стадіону в Чернігові, який потерпів від російського агресора. Як бачите, ми тримаємо руку на пульсі, хоча зараз на першому плані – спортивна складова.

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Первая лига Украины Кудровка инсайд Роман Солодаренко
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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