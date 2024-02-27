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Англия
27 февраля 2024, 19:32 | Обновлено 27 февраля 2024, 19:56
930
0

Сын Шевченко снова забил в Англии и вывел команду в финал турнира

Кристиан забил в четвертом матче в этом году

27 февраля 2024, 19:32 | Обновлено 27 февраля 2024, 19:56
930
0
Сын Шевченко снова забил в Англии и вывел команду в финал турнира
ФК Уотфорд. Кристиан Шевченко (слева)

17-летний сын новоиспеченного президента УАФ Андрея Шевченко Кристиан показывает удачную игру за молодежную команду «Уотфорда» U-17.

Сегодня, 27 февраля, юный Шевченко провел очередной гол за молодежную команду «Уотфорда» в полуфинальном матче Кубка лиги профессионального развития U-17 против сверстников из «Бернли».

Кристиан забил на 61-й минуте и вывел команду вперед, матч завершился со счетом 2:0. Шевченко оформил четвертый гол за академию «Уотфорда».

В финале команда сыграет с победителем пары «Кру Александра» – «Флитвуд».

Ранее Министерство молодежи и спорта опубликовало утвержденные изменения в составе футбольных сборных Украины на 2024 год, в котором нашлось и место сыну президента УАФ Андрея Шевченко Кристиану.

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Уотфорд Кристиан Шевченко Бернли
Источник Sport.ua
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