Сын Шевченко снова забил в Англии и вывел команду в финал турнира

17-летний сын новоиспеченного президента УАФ Андрея Шевченко Кристиан показывает удачную игру за молодежную команду «Уотфорда» U-17.

Сегодня, 27 февраля, юный Шевченко провел очередной гол за молодежную команду «Уотфорда» в полуфинальном матче Кубка лиги профессионального развития U-17 против сверстников из «Бернли».

Кристиан забил на 61-й минуте и вывел команду вперед, матч завершился со счетом 2:0. Шевченко оформил четвертый гол за академию «Уотфорда».

В финале команда сыграет с победителем пары «Кру Александра» – «Флитвуд».

Ранее Министерство молодежи и спорта опубликовало утвержденные изменения в составе футбольных сборных Украины на 2024 год, в котором нашлось и место сыну президента УАФ Андрея Шевченко Кристиану.

GOALLLLLLL!!!



Shevchenko gives us the lead as his deflected strike goes beyond the Burnley keeper.



⏱ 61’

🐝 1-0 🟣#WatfordFC pic.twitter.com/Tmlfychtal