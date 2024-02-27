Сын Шевченко снова забил в Англии и вывел команду в финал турнира
Кристиан забил в четвертом матче в этом году
17-летний сын новоиспеченного президента УАФ Андрея Шевченко Кристиан показывает удачную игру за молодежную команду «Уотфорда» U-17.
Сегодня, 27 февраля, юный Шевченко провел очередной гол за молодежную команду «Уотфорда» в полуфинальном матче Кубка лиги профессионального развития U-17 против сверстников из «Бернли».
Кристиан забил на 61-й минуте и вывел команду вперед, матч завершился со счетом 2:0. Шевченко оформил четвертый гол за академию «Уотфорда».
В финале команда сыграет с победителем пары «Кру Александра» – «Флитвуд».
Ранее Министерство молодежи и спорта опубликовало утвержденные изменения в составе футбольных сборных Украины на 2024 год, в котором нашлось и место сыну президента УАФ Андрея Шевченко Кристиану.
GOALLLLLLL!!!— Watford FC Academy (@WatfordFCAcad) February 27, 2024
Shevchenko gives us the lead as his deflected strike goes beyond the Burnley keeper.
⏱ 61’
🐝 1-0 🟣#WatfordFC pic.twitter.com/Tmlfychtal
WE'RE IN THE FINAL.#WatfordFC pic.twitter.com/2pQ7dXjT3V— Watford FC Academy (@WatfordFCAcad) February 27, 2024
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