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  4. Получил паспорт? Сын Шевченко попал в список игроков сборных Украины
Сборная УКРАИНЫ
20 февраля 2024, 00:40 |
481
4

Получил паспорт? Сын Шевченко попал в список игроков сборных Украины

Кристиан – в резервном составе команды U-19

20 февраля 2024, 00:40 |
481
4
Получил паспорт? Сын Шевченко попал в список игроков сборных Украины
Instagram. Андрей Шевченко и Кристиан Шевченко

19 февраля Министерство молодежи и спорта опубликовало утвержденные изменения в составе футбольных сборных Украины на 2024 год, в котором нашлось и место сыну президента УАФ Андрея Шевченко Кристиану.

17-летний форвард «Уотфорда» U-18 попал в резервный состав команды U-19, а его тренером указан Дмитрий Михайленко.

Интересно, что официального назначения Михайленко наставником сборной Украины U-19 от УАФ еще не было.

Ранее Sport.ua сообщал, что Кристиан подал документы на получение украинского гражданства.

В приказе Минспорта написано, что Кристиан Шевченко родился 13 января 2006 года, хотя на самом деле он родился 10 ноября 2006 года.

Отметим, что юношеская сборная Украины по футболу пробилась во 2-й квалификационный раунд Евро-2024 (U-19). По итогам жеребьевки элит-раунда «сине-желтые» попали в группу 7, где сыграют с командами Швейцарии, Северной Македонии и Латвии. Хозяином мини-турнира будет Северная Македония, поединки квартета будут проходить 20–26 марта в Скопье на стадионах Makedonija Gjorce Petrov и FFM Training Centre.

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сборная Украины по футболу U-19 Андрей Шевченко Кристиан Шевченко Дмитрий Михайленко Министерство молодежи и спорта
Источник Минспорта Украины
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Первый Среди Равных
Це актьор із серіала "Кадети"
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+1
Андрей Залищук
цей Едді Редмейн і справді класний футболіст?
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0
nivavn
павелко допомагає, як може. Треба ж якось похресника пристроїти...
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-1
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