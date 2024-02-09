Сын Андрея Шевченко подал документы на получение украинского гражданства
В будущем Кристиан очевидно будет играть за сборную Украины
Форвард юношеской команды «Уотфорд» 17-летний Кристиан Шевченко хочет получить украинское гражданство.
Как стало известно Sport.ua, сын Андрея Шевченко уже подал соответствующие документы на получение украинского гражданства.
Кристиан Шевченко родился в Лондоне в 2006 году. Начинал свою карьеру в Академии «Челси». Летом 2023 года перешел в состав «Уотфорда», с которым подписал контракт на два года. Сейчас играет за команду U-18. Действует на позиции центрального нападающего.
Ранее Андрей Шевченко рассказал, за какую сборную будет играть его сын.
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