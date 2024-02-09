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Украина. Премьер лига
09 февраля 2024, 11:39 | Обновлено 09 февраля 2024, 12:30
2491
7

Сын Андрея Шевченко подал документы на получение украинского гражданства

В будущем Кристиан очевидно будет играть за сборную Украины

09 февраля 2024, 11:39 | Обновлено 09 февраля 2024, 12:30
2491
7
Сын Андрея Шевченко подал документы на получение украинского гражданства
Instagram. Андрей и Кристиан Шевченко

Форвард юношеской команды «Уотфорд» 17-летний Кристиан Шевченко хочет получить украинское гражданство.

Как стало известно Sport.ua, сын Андрея Шевченко уже подал соответствующие документы на получение украинского гражданства.

Кристиан Шевченко родился в Лондоне в 2006 году. Начинал свою карьеру в Академии «Челси». Летом 2023 года перешел в состав «Уотфорда», с которым подписал контракт на два года. Сейчас играет за команду U-18. Действует на позиции центрального нападающего.

Ранее Андрей Шевченко рассказал, за какую сборную будет играть его сын.

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Кристиан Шевченко Андрей Шевченко инсайд
Источник Sport.ua
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Vitaliy Shevchenko
Значить згоден відмовитись від британського? Чи просто до кума занесе чукуляду і все...
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Anna.
Це мабуть для виклику в молодіжку
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