Сын Андрея Шевченко подал документы на получение украинского гражданства

Форвард юношеской команды «Уотфорд» 17-летний Кристиан Шевченко хочет получить украинское гражданство.

Как стало известно Sport.ua, сын Андрея Шевченко уже подал соответствующие документы на получение украинского гражданства.

Кристиан Шевченко родился в Лондоне в 2006 году. Начинал свою карьеру в Академии «Челси». Летом 2023 года перешел в состав «Уотфорда», с которым подписал контракт на два года. Сейчас играет за команду U-18. Действует на позиции центрального нападающего.

Ранее Андрей Шевченко рассказал, за какую сборную будет играть его сын.