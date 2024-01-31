Президент УАФ Андрей Шевченко рассказал, за какую национальную сборную будет играть его сын, если выйдет на подобный уровень. Сейчас Кристиан Шевченко выступает за молодежную команду «Уотфорда».

На портале Тransfermarkt указано, что Шевченко-младший может играть за сборные Украины, США, Англии и Польши.

«За Польшу я не знаю. А вот за другие страны, которые указаны, он может играть. Должен быть вызов, чтобы он сыграл за какую-нибудь страну. Он должен показывать свой уровень. Если он будет показывать уровень команды, которая его позовет, думаю, он приедет и будет играть.

Конечно, если у него будет уровень национальной сборной, он будет играть за Украину. Он должен показать свой уровень. Сейчас ему всего 17 лет. Если он закрепится в «Уотфорде» и будет играть, если к нему присмотрятся специалисты наших национальных команд U-17 или U-19 и пригласят его, то он приедет», – сказал Шевченко.

Ранее Андрей Шевченко оценил вероятность возвращения к тренерской деятельности в будущем.