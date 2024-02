Сегодня, 24 февраля 2024 года, вторая годовщина полномасштабного вторжения страны 404 на территорию Украины.

Благотворительный фонд United24 снял видеоролик по поводу второй годовщины полномасштабной войны, в котором снялись известные украинские спортивные персоны – украинский боксер Александр Усик, первая ракетка Украины Элина Свитолина, защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко и новоизбранный президент УАФ Андрей Шевченко.

Также в видео появились и другие знаменитости и послы United24 – Imagine Dragons, Роберт Де Ниро, Боно, Эмма Томпсон, Стивен Фрай, Вигго Мортенсен, Хиллари Свенк.

ВИДЕО. Усик, Шевченко, Зинченко и Свитолина снялись в ролике United24

Robert De Niro, Viggo Mortensen, Catherine Deneuve, Imagine Dragons, Bono, Hilary Swank, Emma Thompson, Stephen Fry — over 30 celebrities and U24 ambassadors have addressed Ukrainians with words of support.

Thank you to everyone who has been with🇺🇦during these 2 years.… pic.twitter.com/51SB61Flie