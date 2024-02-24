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  4. ВИДЕО. Усик, Шевченко, Зинченко и Свитолина снялись в ролике United24
Украина. Премьер лига
24 февраля 2024, 23:05 |
153
0

ВИДЕО. Усик, Шевченко, Зинченко и Свитолина снялись в ролике United24

Сегодня вторая годовщина полномасштабной войнны в Украине

24 февраля 2024, 23:05 |
153
0
ВИДЕО. Усик, Шевченко, Зинченко и Свитолина снялись в ролике United24
Instagram. Элина Свитолина и Андрей Шевченко

Сегодня, 24 февраля 2024 года, вторая годовщина полномасштабного вторжения страны 404 на территорию Украины.

Благотворительный фонд United24 снял видеоролик по поводу второй годовщины полномасштабной войны, в котором снялись известные украинские спортивные персоны – украинский боксер Александр Усик, первая ракетка Украины Элина Свитолина, защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко и новоизбранный президент УАФ Андрей Шевченко.

Также в видео появились и другие знаменитости и послы United24 – Imagine Dragons, Роберт Де Ниро, Боно, Эмма Томпсон, Стивен Фрай, Вигго Мортенсен, Хиллари Свенк.

ВИДЕО. Усик, Шевченко, Зинченко и Свитолина снялись в ролике United24

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Элина Свитолина Андрей Шевченко Александр Зинченко Александр Усик видео российско-украинская война United24
Источник Sport.ua
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