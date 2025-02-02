В Ворскле может появиться еще один новичок из Коста-Рики

Полтавская «Ворскла» серьезно заинтересовалась костариканским футбольным рынком в зимнее межсезонье.

Возможным новичком команды Юрия Максимова является 23-летний универсал Рашир Паркинс из клуба «Алахуэлленсе».

Футболист, имеющий опыт выступлений за сборную Коста-Рики (2 матча), является левоногим игроком. Он может действовать как в центре защиты, так и в опорной зоне.

Ранее появилась информация о подписании «Ворсклой» костариканского центрбека Фернана Фаррона из клуба «Эредиано».

Соглашение между полтавским клубом и игроком из Коста-Рики могут оформить в ближайшее время. 24-летний футболист способен закрыть позицию как в центре обороны, так и на правом фланге.