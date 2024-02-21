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  4. ФОТО. «Запланировали что-то хорошее». Шевченко сфотографировался с Усиком
Украина. Премьер лига
21 февраля 2024, 13:45 |
471
0

ФОТО. «Запланировали что-то хорошее». Шевченко сфотографировался с Усиком

Украинцы заинтриговали болельщиков

21 февраля 2024, 13:45 |
471
0
ФОТО. «Запланировали что-то хорошее». Шевченко сфотографировался с Усиком
Instagram. Александр Усик и Андрей Шевченко

Новоизбранный президент УАФ Андрей Шевченко встретился с чемпионом мира по боксу в сверхтяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком.

Фотографией двух украинцев поделилась координатор платформы United24 Ярослава Гресь в своих социальных сетях.

«Запланировали что-то хорошее», – написала Гресь в инстаграме.

Напомним, что поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри состоится 18 мая 2024 года.

ФОТО. «Запланировали что-то хорошее». Шевченко сфотографировался с Усиком

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Андрей Шевченко Александр Усик фото lifestyle United24
Источник Instagram
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