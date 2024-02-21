Новоизбранный президент УАФ Андрей Шевченко встретился с чемпионом мира по боксу в сверхтяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком.

Фотографией двух украинцев поделилась координатор платформы United24 Ярослава Гресь в своих социальных сетях.

«Запланировали что-то хорошее», – написала Гресь в инстаграме.

Напомним, что поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри состоится 18 мая 2024 года.

ФОТО. «Запланировали что-то хорошее». Шевченко сфотографировался с Усиком