Пляжный футбол. В ОАЭ определены финалисты чемпионата мира 2024

В Дубае, курортном городе ОАЭ, близится к финишу чемпионат мира 2024 по пляжному футболу.

Сборная Украины бойкотирует турнир из-за допуска к соревнованию BSWW сборной беларуси с ее национальными символами. Сине-желтых заменила команда Испании, которая далее не сумела выйти из группы.

24 февраля состоялись полуфинальные матчи. Бразилия обыграла Иран (3:2), а Италия по пенальти остановила беларусь (3:3, пен. 5:4)

Финальный матч состоится в Дубае 25 февраля, в нем сыграют команды Бразилии и Италии. Сборные, проигравшие в полуфинале, разыграют третье место.

Чемпионат мира 2024 по пляжному футболу

Дубай (ОАЭ), 15–25 февраля 2024

1/2 финала, 24 февраля

За третье место, 25 февhаля

Финал, 25 февраля

Сетка плей-офф

