Пляжный футбол. В ОАЭ определены финалисты чемпионата мира 2024
В финальном матче сыграют фавориты турнира: Бразилия и Италия
В Дубае, курортном городе ОАЭ, близится к финишу чемпионат мира 2024 по пляжному футболу.
Сборная Украины бойкотирует турнир из-за допуска к соревнованию BSWW сборной беларуси с ее национальными символами. Сине-желтых заменила команда Испании, которая далее не сумела выйти из группы.
24 февраля состоялись полуфинальные матчи. Бразилия обыграла Иран (3:2), а Италия по пенальти остановила беларусь (3:3, пен. 5:4)
Финальный матч состоится в Дубае 25 февраля, в нем сыграют команды Бразилии и Италии. Сборные, проигравшие в полуфинале, разыграют третье место.
Чемпионат мира 2024 по пляжному футболу
Дубай (ОАЭ), 15–25 февраля 2024
1/2 финала, 24 февраля
- 16:00. Иран – Бразилия – 2:3
- 17:30. Италия – беларусь – 3:3, пен. 5:4
За третье место, 25 февhаля
- 16:00. Иран – беларусь
Финал, 25 февраля
- 17:30. Бразилия – Италия
Сетка плей-офф
Brazil book their spot in the Final! 🇧🇷— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) February 24, 2024
The winning goal was scored with 42 seconds left on the clock! 😳
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