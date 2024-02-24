Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Пляжный футбол. В ОАЭ определены финалисты чемпионата мира 2024
Пляжный футбол
24 февраля 2024, 21:12 | Обновлено 24 февраля 2024, 21:22
762
0

Пляжный футбол. В ОАЭ определены финалисты чемпионата мира 2024

В финальном матче сыграют фавориты турнира: Бразилия и Италия

24 февраля 2024, 21:12 | Обновлено 24 февраля 2024, 21:22
762
0
Пляжный футбол. В ОАЭ определены финалисты чемпионата мира 2024
FIFA

В Дубае, курортном городе ОАЭ, близится к финишу чемпионат мира 2024 по пляжному футболу.

Сборная Украины бойкотирует турнир из-за допуска к соревнованию BSWW сборной беларуси с ее национальными символами. Сине-желтых заменила команда Испании, которая далее не сумела выйти из группы.

24 февраля состоялись полуфинальные матчи. Бразилия обыграла Иран (3:2), а Италия по пенальти остановила беларусь (3:3, пен. 5:4)

Финальный матч состоится в Дубае 25 февраля, в нем сыграют команды Бразилии и Италии. Сборные, проигравшие в полуфинале, разыграют третье место.

Чемпионат мира 2024 по пляжному футболу

Дубай (ОАЭ), 15–25 февраля 2024

1/2 финала, 24 февраля

  • 16:00. Иран – Бразилия – 2:3
  • 17:30. Италия – беларусь – 3:3, пен. 5:4

За третье место, 25 февhаля

  • 16:00. Иран – беларусь

Финал, 25 февраля

  • 17:30. Бразилия – Италия

Сетка плей-офф

По теме:
Тухель в Баварии: почему все пошло не по плану?
Попадет ли Шахтер в группу ЛЧ? Обновлен проектный посев еврокубков 2024/25
Италия сохранила все 7 команд. Кто получит бонусные места в Лиге чемпионов?
пляжный футбол чемпионат мира по пляжному футболу выбор редакции сборная беларуси по пляжному футболу сборная Бразилии по пляжному футболу сборная Италии по пляжному футболу сборная Ирана по пляжному футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Камбек в финале. Стала известна победительница престижного турнира в Дубае
Теннис | 24 февраля 2024, 19:31 3
Камбек в финале. Стала известна победительница престижного турнира в Дубае
Камбек в финале. Стала известна победительница престижного турнира в Дубае

Жасмин Паолини в трех сетах вырвала титул у Анны Калинской

ВИДЕО. Лунин может выдохнуть, Довбик поедет в АПЛ
Футбол | 24 февраля 2024, 10:42 0
ВИДЕО. Лунин может выдохнуть, Довбик поедет в АПЛ
ВИДЕО. Лунин может выдохнуть, Довбик поедет в АПЛ

Sport.ua – о главных спортивных новостях

В Реале дали важный совет Анчелотти по поводу Лунина. Согласится ли Карло?
Футбол | 24.02.2024, 07:14
В Реале дали важный совет Анчелотти по поводу Лунина. Согласится ли Карло?
В Реале дали важный совет Анчелотти по поводу Лунина. Согласится ли Карло?
Анчелотти выразил разочарование вратарем Реала. Что сказал итальянец?
Футбол | 24.02.2024, 00:18
Анчелотти выразил разочарование вратарем Реала. Что сказал итальянец?
Анчелотти выразил разочарование вратарем Реала. Что сказал итальянец?
Зозуля назвал ключевое отличие между Кепой и Луниным
Футбол | 24.02.2024, 20:24
Зозуля назвал ключевое отличие между Кепой и Луниным
Зозуля назвал ключевое отличие между Кепой и Луниным
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Прощай, Лига Европы. Шахтер пропустил три гола от Марселя на Велодроме
Прощай, Лига Европы. Шахтер пропустил три гола от Марселя на Велодроме
22.02.2024, 23:59 195
Футбол
С Игой, но без Коко. Известны все участницы 1/2 финала на турнире в Дубае
С Игой, но без Коко. Известны все участницы 1/2 финала на турнире в Дубае
22.02.2024, 21:11 4
Теннис
Лунин может не сильно напрягаться. Кепа получил приоритетное право
Лунин может не сильно напрягаться. Кепа получил приоритетное право
23.02.2024, 12:13
Футбол
Ответный матч не имеет смысла. Женская сборная Украины разбила Болгарию
Ответный матч не имеет смысла. Женская сборная Украины разбила Болгарию
23.02.2024, 17:58 3
Футбол
Экс-чемпион мира рассказал, как бы сложился бой Майк Тайсон – Тайсон Фьюри
Экс-чемпион мира рассказал, как бы сложился бой Майк Тайсон – Тайсон Фьюри
22.02.2024, 16:19 1
Бокс
Где смотреть онлайн матч УПЛ Металлист 1925 – Динамо
Где смотреть онлайн матч УПЛ Металлист 1925 – Динамо
24.02.2024, 10:37 4
Футбол
Тренер Бенфики оценил матч в Лиге Европы и отметил важность Трубина
Тренер Бенфики оценил матч в Лиге Европы и отметил важность Трубина
23.02.2024, 06:02
Футбол
Дальше без Шахтера. Какие команды пробились в 1/8 финала Лиги Европы?
Дальше без Шахтера. Какие команды пробились в 1/8 финала Лиги Европы?
23.02.2024, 06:25 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем