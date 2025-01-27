Семь украинцев вошли в список номинантов на лучших в пляжном футболе

Всемирная организация пляжного футбола (BSWW) обнародовала список номинантов на звание лучших игроков и тренеров в 2024 году.

По сообщению официального сайта BSWW, в список вошли 120 игроков в мужских номинациях, 50 игроков в женских и 45 наставников в тренерской. Победители 2024 года будут определены путем голосования тренеров и капитанов всех национальных ассоциаций пляжного футбола, а также тренеров и капитанов клубов бичсоккера, участвовавших по крайней мере в одном из следующих событий: Кубок мира 2024 в Альгеро, Кубок Америки 2024 в Сальвадоре.

Номинации на звание лучших игроков и тренеров 2024 года:

Лучший игрок среди мужчин

Лучший игрок среди женщин

Лучший вратарь среди мужчин

Лучший вратарь среди женщин

Лучший тренер

Голосование началось 23 января, причем капитаны и тренеры смогут проголосовать до 23 февраля. Победители во всех пяти номинациях будут объявлены на гала-концерте Beach Soccer Stars 2024, дата и место проведения которого станут известны в ближайшее время.

Представители Украины в номинациях 2024 года: