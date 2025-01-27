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Пляжный футбол
27 января 2025, 04:23 | Обновлено 27 января 2025, 05:54
67
0

Семь украинцев вошли в список номинантов на лучших в пляжном футболе

В списке: Зборовский, Щерица, Клипаченко, Дубицкая, Терех, Костенко, Клименко

27 января 2025, 04:23 | Обновлено 27 января 2025, 05:54
67
0
Семь украинцев вошли в список номинантов на лучших в пляжном футболе
BSWW

Всемирная организация пляжного футбола (BSWW) обнародовала список номинантов на звание лучших игроков и тренеров в 2024 году.

По сообщению официального сайта BSWW, в список вошли 120 игроков в мужских номинациях, 50 игроков в женских и 45 наставников в тренерской. Победители 2024 года будут определены путем голосования тренеров и капитанов всех национальных ассоциаций пляжного футбола, а также тренеров и капитанов клубов бичсоккера, участвовавших по крайней мере в одном из следующих событий: Кубок мира 2024 в Альгеро, Кубок Америки 2024 в Сальвадоре.

Номинации на звание лучших игроков и тренеров 2024 года:

  • Лучший игрок среди мужчин
  • Лучший игрок среди женщин
  • Лучший вратарь среди мужчин
  • Лучший вратарь среди женщин
  • Лучший тренер

Голосование началось 23 января, причем капитаны и тренеры смогут проголосовать до 23 февраля. Победители во всех пяти номинациях будут объявлены на гала-концерте Beach Soccer Stars 2024, дата и место проведения которого станут известны в ближайшее время.

Представители Украины в номинациях 2024 года:

  • Лучший игрок среди мужчин – Олег Зборовский, Юрий Щерица
  • Лучший игрок среди женщин – Анастасия Клипаченко, Ирина Дубицкая
  • Лучший вратарь среди женщин – Анастасия Терех
  • Лучший тренер – Николай Костенко (чел.), Юрий Клименко (жен.)
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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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