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Лига Европы
22 февраля 2024, 21:53 |
761
1

Бенфика с Трубиным вышла в 1/8 финала ЛЕ. Анатолий провел сухой матч

Состоялись матчи Лиги Европы

22 февраля 2024, 21:53 |
761
1
Бенфика с Трубиным вышла в 1/8 финала ЛЕ. Анатолий провел сухой матч
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Бенфика

Сегодня, 22 февраля, проходят ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы.

«Бенфика» с Анатолием Турбиным в старте оформила путевку в следующий раунд турнира сыграв в сухую ничью с «Тулузой». Анатолий отстоял на ноль, а «орлы» благодаря домашней победе 2:1 прошли дальше.

«Ренн» в результативном матче одолел «Милан» со счетом 3:2, но покинул турнир, ведь неделей ранее проиграл на «Сан-Сиро» 0:3.

«Фрайбург» и «Ланс» сыграли в ничью 2:2. В первом матче команды также победителя не определили и будут играть овертайм.

«Брага», проигравшая дома «Карабаху» 2:4, сегодня одержала в основное время победу 2:0. Оба клуба ожидает дополнительное время.

Лига Европы. 1/16 финала, 22 февраля.

Ренн – Милан – 3:2 (первый матч 0:3)
Голы: Бурижо, 11, 54 (пен), 68 (пен) – Йович, 22, Леау, 58.

Тулуза – Бенфика – 0:0 (первый матч 1:2)

Фрайбург – Ланс – 2:2 (первый матч 0:0) – матч продолжается
Голы: Шаллай, 68, 90+3 – Коста, 28, Вахи, 45+2.

Карабах – Брага – 0:2 (первый матч 4:2) – матч продолжается
Голы: Фернандес, 70, Джало, 83.

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Тулуза Ренн Милан Бенфика Анатолий Трубин Карабах Агдам Брага Фрайбург Ланс Лига Европы
Источник Sport.ua
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February 30
Орлы во втором были больше похожи на метллургов.))    Еле отбились.   Когда ожидалась пачка голов.    По ушам Трубин бы не брал, но выше пролетело.   Потом на корнере не вышел, но как в гандболе, сейвонул рукой.    Ну и на 90+3 вытащил из угла.  Герой матча.)
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