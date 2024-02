Бенфика с Трубиным вышла в 1/8 финала ЛЕ. Анатолий провел сухой матч

Сегодня, 22 февраля, проходят ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы.

«Бенфика» с Анатолием Турбиным в старте оформила путевку в следующий раунд турнира сыграв в сухую ничью с «Тулузой». Анатолий отстоял на ноль, а «орлы» благодаря домашней победе 2:1 прошли дальше.

«Ренн» в результативном матче одолел «Милан» со счетом 3:2, но покинул турнир, ведь неделей ранее проиграл на «Сан-Сиро» 0:3.

«Фрайбург» и «Ланс» сыграли в ничью 2:2. В первом матче команды также победителя не определили и будут играть овертайм.

«Брага», проигравшая дома «Карабаху» 2:4, сегодня одержала в основное время победу 2:0. Оба клуба ожидает дополнительное время.

Лига Европы. 1/16 финала, 22 февраля.

Ренн – Милан – 3:2 (первый матч 0:3)

Голы: Бурижо, 11, 54 (пен), 68 (пен) – Йович, 22, Леау, 58.

Тулуза – Бенфика – 0:0 (первый матч 1:2)

Фрайбург – Ланс – 2:2 (первый матч 0:0) – матч продолжается

Голы: Шаллай, 68, 90+3 – Коста, 28, Вахи, 45+2.



Карабах – Брага – 0:2 (первый матч 4:2) – матч продолжается

Голы: Фернандес, 70, Джало, 83.

