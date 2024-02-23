22 февраля состоялся ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между командами «Фрайбург» и «Ланс». Основное время игры завершилась со счетом 2:2, а в экстратаймах немецкий коллектив забил 1 гол и вырвал победу.

Интересно, что до 90+2-й гости проходили в следующий раунд, однако Роланд Шаллаи забил 2-й мяч в поединке и спас команду.

Первый матч завершился со счетом 0:0.

Лига Европы. 1/16 финала

Ответный матч. 22 февраля

Фрайбург – Ланс – 3:2 (д.в)

Голы: Шаллаи, 67, 90+2, Грегорич, 99 – Коста, 28, Ваи, 45+2

Видео голов и обзор матча: