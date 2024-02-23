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Лига Европы
Проходит дальше Фрайбург
22.02.2024 19:45 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:0 3 : 2
Ланс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
23 февраля 2024, 03:28 | Обновлено 23 февраля 2024, 03:29
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Фрайбург – Ланс – 3:2 (д.в.) Суперкамбек с мячом на 90+2-й. Видео голов

Смотрите видеообзор ответного матча 1/16 финала Лиги Европы

23 февраля 2024, 03:28 | Обновлено 23 февраля 2024, 03:29
40
0
Фрайбург – Ланс – 3:2 (д.в.) Суперкамбек с мячом на 90+2-й. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Роланд Шаллаи

22 февраля состоялся ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между командами «Фрайбург» и «Ланс». Основное время игры завершилась со счетом 2:2, а в экстратаймах немецкий коллектив забил 1 гол и вырвал победу.

Интересно, что до 90+2-й гости проходили в следующий раунд, однако Роланд Шаллаи забил 2-й мяч в поединке и спас команду.

Первый матч завершился со счетом 0:0.

Лига Европы. 1/16 финала

Ответный матч. 22 февраля

Фрайбург – Ланс – 3:2 (д.в)

Голы: Шаллаи, 67, 90+2, Грегорич, 99 – Коста, 28, Ваи, 45+2

Видео голов и обзор матча:

События матча

99’
ГОЛ ! Мяч забил Михаэль Грегорич (Фрайбург).
90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Роланд Шаллаи (Фрайбург).
67’
ГОЛ ! Мяч забил Роланд Шаллаи (Фрайбург).
45’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Элье Ваи (Ланс).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Давид Перейра да Кошта (Ланс).
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Источник Sport.ua
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