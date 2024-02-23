Фрайбург – Ланс – 3:2 (д.в.) Суперкамбек с мячом на 90+2-й. Видео голов
Смотрите видеообзор ответного матча 1/16 финала Лиги Европы
22 февраля состоялся ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между командами «Фрайбург» и «Ланс». Основное время игры завершилась со счетом 2:2, а в экстратаймах немецкий коллектив забил 1 гол и вырвал победу.
Интересно, что до 90+2-й гости проходили в следующий раунд, однако Роланд Шаллаи забил 2-й мяч в поединке и спас команду.
Первый матч завершился со счетом 0:0.
Лига Европы. 1/16 финала
Ответный матч. 22 февраля
Фрайбург – Ланс – 3:2 (д.в)
Голы: Шаллаи, 67, 90+2, Грегорич, 99 – Коста, 28, Ваи, 45+2
Видео голов и обзор матча:
События матча
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