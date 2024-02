21 февраля 3-я ракетка мира Коко Гофф (WTA 3) вышла в четвертьфинал хардового турнира WTA 1000 в Дубае (ОАЭ).

В 1/8 финала звездная американка обыграла Каролину Плишкову (Чехия, WTA 36) со счетом 2:6, 6:4, 6:3 за 1 час и 54 минуты. Гофф прервала винстрик Плишковой, который состоял из 11 матчей.

В седьмом гейме второго сета, когда Коко на подаче увеличила свое преимущество до 5:2, она была раздосадована спорным решением судьи на вышке в пользу Плишковой.

19-летняя теннисистка оспорила подачу, после которой мяч попал в нужный квадрат, но судья выкрикнул «аут», а Плишкова не сумела принять в корт. Судья на вышке Пьер Бакки не присудил Гофф очко. Вместо этого он предоставил ей еще одну первую подачу, заявив, что ошибка линейного судьи стала помехой для Каролины при приеме.

Коко, разъяренная таким решением, бросилась к судье и заявила, что ее подача была объявлена ошибочной после того, как ее соперница уже нанесла ответный удар, который попал в сетку.

«Ты крикнул об этом сразу после того, как она ударила! Да, ты это сделал! Когда она ударила, мяч уже был в сетке, и ты сказал это», – заявила Коко.



Бакки, однако, утверждал, что сразу зафиксировал аут.

«Вызови супервайзера. Я не буду играть, пока ты не вызовешь супервайзера. Я спрошу у нее правило», – сказала Гофф. «Вы не знаете ответа. Мое право – задавать вопросы. Вы не можете сказать мне правило. Если я подвергаю сомнению правило, вы должны позвонить руководителю. Это мое право. Позвоните ей!. Можете ли вы меня выслушать, не перебивая? Можете ли вы не перебить меня на две секунды?».

Находившийся на грани слез американка в конце концов был вынуждена возобновить матч после того, как судья на вышке отказался сдвинуться с места.

«Ты будешь мне должен. После матча, когда ты посмотришь видео, ты извинишься», — сказала она, сдерживая слезы.

В следующем раунде Гофф сыграет против Анны Калинской, которая выбила Алену Остапенко.

ВИДЕО. Звездная американка чуть не заплакала во время ссоры с судьей в ОАЭ

Coco Gauff is not happy with the umpire in her match against Pliskova.



“You called it out after she hit it.”



“Can you not cut me off for two seconds?”



“Call the supervisor… you can’t deny me the supervisor. I’m gonna ask her what the rule is.”



Coco hit a serve that was… pic.twitter.com/QyfBN1q6D6