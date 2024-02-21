Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ВИДЕО. Звездная американка чуть не заплакала во время ссоры с судьей в ОАЭ
WTA
21 февраля 2024, 20:35 |
1241
0

ВИДЕО. Звездная американка чуть не заплакала во время ссоры с судьей в ОАЭ

Коко Гофф обыграла Каролину Плишкову в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Дубае

21 февраля 2024, 20:35 |
1241
0
ВИДЕО. Звездная американка чуть не заплакала во время ссоры с судьей в ОАЭ
Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гофф

21 февраля 3-я ракетка мира Коко Гофф (WTA 3) вышла в четвертьфинал хардового турнира WTA 1000 в Дубае (ОАЭ).

В 1/8 финала звездная американка обыграла Каролину Плишкову (Чехия, WTA 36) со счетом 2:6, 6:4, 6:3 за 1 час и 54 минуты. Гофф прервала винстрик Плишковой, который состоял из 11 матчей.

В седьмом гейме второго сета, когда Коко на подаче увеличила свое преимущество до 5:2, она была раздосадована спорным решением судьи на вышке в пользу Плишковой.

19-летняя теннисистка оспорила подачу, после которой мяч попал в нужный квадрат, но судья выкрикнул «аут», а Плишкова не сумела принять в корт. Судья на вышке Пьер Бакки не присудил Гофф очко. Вместо этого он предоставил ей еще одну первую подачу, заявив, что ошибка линейного судьи стала помехой для Каролины при приеме.

Коко, разъяренная таким решением, бросилась к судье и заявила, что ее подача была объявлена ошибочной после того, как ее соперница уже нанесла ответный удар, который попал в сетку.

«Ты крикнул об этом сразу после того, как она ударила! Да, ты это сделал! Когда она ударила, мяч уже был в сетке, и ты сказал это», – заявила Коко.

Бакки, однако, утверждал, что сразу зафиксировал аут.

«Вызови супервайзера. Я не буду играть, пока ты не вызовешь супервайзера. Я спрошу у нее правило», – сказала Гофф. «Вы не знаете ответа. Мое право – задавать вопросы. Вы не можете сказать мне правило. Если я подвергаю сомнению правило, вы должны позвонить руководителю. Это мое право. Позвоните ей!. Можете ли вы меня выслушать, не перебивая? Можете ли вы не перебить меня на две секунды?».

Находившийся на грани слез американка в конце концов был вынуждена возобновить матч после того, как судья на вышке отказался сдвинуться с места.

«Ты будешь мне должен. После матча, когда ты посмотришь видео, ты извинишься», — сказала она, сдерживая слезы.

В следующем раунде Гофф сыграет против Анны Калинской, которая выбила Алену Остапенко.

ВИДЕО. Звездная американка чуть не заплакала во время ссоры с судьей в ОАЭ

Видеообзор матча Коко Гофф – Каролина Плишкова

По теме:
Дальше без Свитолиной. Известны все участницы 1/4 финала на турнире в Дубае
ВИДЕО. Что это было в 1-м сете? Как Свитолина проиграла Свентек в Дубае
ВИДЕО. Зинченко получил именной телефон в рамках коллаборации Арсенала
видео Коко Гофф Каролина Плишкова WTA Дубай
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

СРНА: «Возможно, мне стоит переехать в москву, чтобы и там была война»
Футбол | 21 февраля 2024, 16:49 6
СРНА: «Возможно, мне стоит переехать в москву, чтобы и там была война»
СРНА: «Возможно, мне стоит переехать в москву, чтобы и там была война»

Спортивный директор «Шахтера» рассказал о своем проклятии

Разорвали контракт? Известный украинский футболист исчез из состава Шахтера
Футбол | 20 февраля 2024, 22:37 5
Разорвали контракт? Известный украинский футболист исчез из состава Шахтера
Разорвали контракт? Известный украинский футболист исчез из состава Шахтера

Дмитрий Чигринский отсутствует в перечне игроков «горняков» на официальном сайте клуба

ФОТО. Защитник Динамо позвал под венец свою девушку
Футбол | 21.02.2024, 11:02
ФОТО. Защитник Динамо позвал под венец свою девушку
ФОТО. Защитник Динамо позвал под венец свою девушку
ВИДЕО. Что произошло? Звездный Алькарас снялся с матча после двух геймов
Теннис | 21.02.2024, 07:30
ВИДЕО. Что произошло? Звездный Алькарас снялся с матча после двух геймов
ВИДЕО. Что произошло? Звездный Алькарас снялся с матча после двух геймов
Спарринг-партнер Усика назвал победителя боя украинца с Фьюри
Бокс | 21.02.2024, 09:48
Спарринг-партнер Усика назвал победителя боя украинца с Фьюри
Спарринг-партнер Усика назвал победителя боя украинца с Фьюри
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Татьяну или Марию? Свитолина обыграла немку на престижном турнире в Дубае
Татьяну или Марию? Свитолина обыграла немку на престижном турнире в Дубае
20.02.2024, 14:20 14
Теннис
Олимпийская чемпионка по биатлону завершит карьеру в конце сезона
Олимпийская чемпионка по биатлону завершит карьеру в конце сезона
19.02.2024, 17:35
Биатлон
Усику предсказано завершение карьеры. Оглашена дата, названа причина
Усику предсказано завершение карьеры. Оглашена дата, названа причина
20.02.2024, 19:59 6
Бокс
Дочь Суркиса и девушка игрока Динамо раскритиковала ночную жизнь в Киеве
Дочь Суркиса и девушка игрока Динамо раскритиковала ночную жизнь в Киеве
19.02.2024, 18:16 10
Футбол
Лунин может получить сенсационного тренера. Он недавно выигрывал ЗМ
Лунин может получить сенсационного тренера. Он недавно выигрывал ЗМ
20.02.2024, 12:54 5
Футбол
Как выглядит таблица АПЛ после того, как все команды сыграли 25 матчей?
Как выглядит таблица АПЛ после того, как все команды сыграли 25 матчей?
21.02.2024, 08:01 8
Футбол
Обнародован рейтинг самых влиятельных людей в боксе. На каком месте Усик?
Обнародован рейтинг самых влиятельных людей в боксе. На каком месте Усик?
19.02.2024, 17:08 3
Бокс
ВИДЕО. Самый быстрый гол в истории? В Англии игрок забил на 2-й секунде
ВИДЕО. Самый быстрый гол в истории? В Англии игрок забил на 2-й секунде
20.02.2024, 10:01 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем