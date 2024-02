Победа над Калининой – 80-я для Свитолиной на хардовых турнирах WTA 1000

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 20) успешно стартовала на хардовом турнире WTA 1000 в Дубае (ОАЭ).

В 1-м раунде тысячника Элина в двух сетах обыграла Ангелину Калинину (Украина, WTA 32) со счетом 6:3, 7:6.

Для Свитолиной это 80-я победа на хардовых тысячниках за карьеру. Первая ракетка Украины стала 13-й теннисисткой, которой удалось достичь этой отметки начиная с 2009 года, когда формат соревнований WTA 1000 был введен.

Кроме того, Элина вошла в топ-5 теннисисток по количеству побед на кортах Дубая. Теперь у украинки 18 виктория в ОАЭ, столько же у Гарбинье Мугурусы и Жюстин Энен. Также отметим, что в 2017 и 2018 годах Свитолина выигрывала титулы на этом турнире.

Топ-5 теннисисток по количеству побед на турнире в Дубае:

80 - Elina Svitolina has won 80 WTA-1000 hard court main draw match, becoming the 13th player to reach this mark since the format was introduced in 2009. Power. #DDFtennis | @DDFTennis @WTA @WTA_insider pic.twitter.com/OzHO7vhfUO

18 - Elina Svitolina has become the fifth player with the most main draw wins at the Dubai Tennis Championships since the inception of the event in 2001 (18, surpassing Garbine Muguruza and Justine Henin). Home.#DDFtennis | @DDFTennis @WTA @WTA_insider pic.twitter.com/7qYeeCSqrP