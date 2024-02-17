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  4. Свентек повторила уникальное достижение Серены Уильямс после титула в Дохе
WTA
17 февраля 2024, 23:25 |
167
0

Свентек повторила уникальное достижение Серены Уильямс после титула в Дохе

Ига третий год подряд берет трофей на турнирах WTA 1000 в Катаре

17 февраля 2024, 23:25 |
167
0
Свентек повторила уникальное достижение Серены Уильямс после титула в Дохе
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

Первая ракетка мира Ига Свентек (Польша) выиграла трофей на хардовом турнире WTA 1000 в Дохе (Катар).

В финале полька в двух сетах разобралась с Еленой Рыбакиной (Казахстан, WTA 4) за 2 часа и 20 минут со счетом 7:6, 6:2.

Свентек в третий раз подряд выиграла трофей на кортах Дохи. В 2023 году польская теннисистка в финале выиграла у Джессики Пегулы, а в 2022 закрыла Анетт Контавейт.

Свентек стала первой теннисисткой после Серены Уильямс, выигравшая один турнир три года подряд. Американка побеждала в Майами в 2013, 2014 и 2015 годах.

Следующий турнир Иги – турнир в городе Дубай (ОАЭ). Там она стартует со второго раунда, где встретится либо со Слоан Стивенс, либо с теннисисткой из квалификации.

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Ига Свёнтек Серена Уильямс WTA Доха рекорд WTA Майами
Источник Sport.ua
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