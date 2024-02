5 февраля состоялся матч 23-го тура Ла Лиги между командами «Райо Вальекано» и «Севилья». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

На 33-й минуте левый защитник «Севильи» Лукас Окампос готовится вбросить мяч из аута. В этот момент один из фанатов решил подшутить над футболистом и засунул игроку палец между ягодиц.

Естественно, встреча слегка задержалась. Арбитр попытался выяснить, в чем причина, но юный болельщик остался на трибуне стадиона.

Однако в итоге Комитет по борьбе с насилием, расизмом и ксенофобией в спорте Испании оштрафовал парня на 6 тысяч евро.

Кроме того сообщается, что теперь фану запрещено посещать матчи в Испании на протяжении одного года.

ВИДЕО. В Испании оштрафовали фана, который засунул палец футболисту между ягодиц

