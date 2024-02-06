ВИДЕО. Сумасшедший болельщик засунул палец между ягодиц игроку Севильи

Мерзкий эпизод произошел во время матча 23-го тура испанской Ла Лиги между «Райо Вальекано» и «Севильей».

В момент, когда футболист гостей Лукас Окампос готовился вбросить аут, один из болельщиков «Райо», у которого явно нелады с головой, додумался засунуть палец… между ягодиц игроку. Для этого ему даже не пришлось подниматься со своего места, поскольку трибуны стадиона «Кампо де Вальекас» располагаются близко к полю.

Естественно, Окампоса возмутил данный поступок, но вступать в драку со своим «обидчиком» Лукас не стал, понимая возможные последствия.

Добавим, что сам матч завершился победой гостей – 2:1, благодаря которой «Севилья» немного оторвалась от зоны вылета.