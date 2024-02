Свентек уверенно обыграла россиянку и вышла в четвертьфинал турнира в Дохе

Первая ракетка мира Ига Свентек (Польша) вышла в четвертьфинал хардового турнира серии WTA 1000 в Дохе (Катар).

В 3-м раунде полька в двух сетах уверенно обыграла Екатерину Александрову (WTA 19), которая выступает в «нейтральном» статусе. Встреча завершилась за 1 час и 31 минуту.

WTA 1000 Доха. Хард. 1/8 финала

Ига Свентек (Польша) [1] – Екатерина Александрова [14] – 6:1, 6:4

Это была четвертая встреча теннисисток. Ига выиграла 3-й очный поединок.

В четвертьфинале Свентек сыграет против победительницы матча Виктория Азаренко – Алена Остапенко.

Ранее Ига разгромила Сорану Кырстю в своем стартовом поединке на кортах Катара.

Стоит отметить, что Ига является действующей победительницей тысячника в Дохе.

All smiles from the top seed ☺️@iga_swiatek is into the final eight in Doha, she defeats Alexandrova 6-1, 6-4. #QatarTotalEnergiesOpen pic.twitter.com/XQsKPpPMbE