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  4. Помогают Довбик и Цыганков. У Жироны нереальный баланс xG и голов
Испания
13 февраля 2024, 11:12 |
682
0

Помогают Довбик и Цыганков. У Жироны нереальный баланс xG и голов

Альтернативная таблица Ла Лиги

13 февраля 2024, 11:12 |
682
0
Помогают Довбик и Цыганков. У Жироны нереальный баланс xG и голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Составлена альтернативная таблица нынешнего сезона Ла Лиги, в которой учитывался бы показатель xG (ожидаемые голы). Цифра показывает, сколько команда должна была забить с учетом количества опасных моментов.

Сообщается, что «Барселона» могла быть лидером таблицы, если бы конкуренты не забивали больше, чем показывает их xG. Например, у «Реала должно быть аж на 13 очков меньше и второе место.

А «Жирона» могла бы оказаться на 5-й позиции с минус 18 пунктами от нынешнего показателя, если бы команда не реализовывала свои моменты так хорошо.

Сообщается, что xG «Жироны» должен был принести команде 38 очков и 45 голов, тогда как в реальности набрать удалось 56 пунктов при 52 забитых мячах.

Лучшим бомбардиром команды в сезоне является Артем Довбик с 14 голами. У Виктора Цыганкова четыре гола и три результативных передачи.

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Источник Sport.ua
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