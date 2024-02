Помогают Довбик и Цыганков. У Жироны нереальный баланс xG и голов

Составлена альтернативная таблица нынешнего сезона Ла Лиги, в которой учитывался бы показатель xG (ожидаемые голы). Цифра показывает, сколько команда должна была забить с учетом количества опасных моментов.

Сообщается, что «Барселона» могла быть лидером таблицы, если бы конкуренты не забивали больше, чем показывает их xG. Например, у «Реала должно быть аж на 13 очков меньше и второе место.

А «Жирона» могла бы оказаться на 5-й позиции с минус 18 пунктами от нынешнего показателя, если бы команда не реализовывала свои моменты так хорошо.

Сообщается, что xG «Жироны» должен был принести команде 38 очков и 45 голов, тогда как в реальности набрать удалось 56 пунктов при 52 забитых мячах.

Лучшим бомбардиром команды в сезоне является Артем Довбик с 14 голами. У Виктора Цыганкова четыре гола и три результативных передачи.

