ФОТО. Роналду-младший выиграл первый трофей в Саудовской Аравии

Старший сын Криштиану Роналду завоевал чемпионский титул с саудовским «Аль-Насром» в возрастной категории U13.

Команда Криштиану-младшего обыграла «Охуд» и за три тура до финиша чемпионата Саудовской Аравии в своем возрасте стала недосягаемой для преследователей.

«Поздравляем наших юных звезд! Нас ждет светлое будущее!» – написала пресс-служба «Аль-Насра».

Добавим, что Криштиану-младший выступал за детские команды клубов, за которые играл его звездный отец, – мадридского «Реала» и английского «Манчестер Юнайтед». А в Саудовской Аравии стал чемпионом страны даже раньше Роналду-старшего.

