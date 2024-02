Трубин пропустил, но выиграл. Бенфика вышла в полуфинал Кубка Португалии

«Бенфика» вышла в полуфинал Кубка Португалии, обыграв в гостях Визелу со счетом 2:1.

За Орлов весь матч 1/4 финала провел украинский голкипер Анатолий Трубин. Хотя и пропустил один гол, но его команда выиграла.

У Визелы на 70-й минуте на поле вышел украинский защитник Орест Лебеденко.

В 1/2 финала Бенфика будет играть дерби против Спортинга, а соперником Витории Гимараеш станет победитель пары Санта-Клара – Порту (эта игра была перенесена из-за погодных условий на 27 или 28 февраля).

Кубок Португалии

1/4 финала, 8 февраля

Визела – Бенфика – 1:2

Голы: Сава Петров, 68 – Кабрал, 34, Жоау Мариу, 54

Результаты 1/4 финала

