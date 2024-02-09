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  4. Визела – Бенфика – 1:2. Трубин пропустил после рикошета. Видео голов
Португалия
09 февраля 2024, 04:16 | Обновлено 09 февраля 2024, 04:30
59
0

Визела – Бенфика – 1:2. Трубин пропустил после рикошета. Видео голов

«Бенфика» прошла в 1/2 финала Кубка Португалии

09 февраля 2024, 04:16 | Обновлено 09 февраля 2024, 04:30
59
0
Визела – Бенфика – 1:2. Трубин пропустил после рикошета. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

В рамках 1/4 финала Кубка Португалии «Бенфика» отправилась в гости к «Визеле». В непростом матче «орлы» добыли победу.

Сначала Артуро Кабрал на 34-й минуте открыл счет. В начале второго тайма опытный Жоау Мариу удвоил преимущество.

Через несколько минут хозяева поля отыграли один м'яч. Анатолий Трубин контролировал момент удара, но рикошет сыграл не на пользу украинского вратаря.

На большее «Визелу» не хватило. Клуб со столицы пробился в 1/2 финала Кубка Португалии.

Кубок Португалии. 1/4 финала, 8 февраля

Визела – Бенфика – 1:2

Голы: Сава Петров, 68 – Кабрал, 34, Жоау Мариу, 54

Видеообзор матча

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Бенфика Визела Кубок Португалии по футболу Анатолий Трубин видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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