Визела – Бенфика – 1:2. Трубин пропустил после рикошета. Видео голов

В рамках 1/4 финала Кубка Португалии «Бенфика» отправилась в гости к «Визеле». В непростом матче «орлы» добыли победу.

Сначала Артуро Кабрал на 34-й минуте открыл счет. В начале второго тайма опытный Жоау Мариу удвоил преимущество.

Через несколько минут хозяева поля отыграли один м'яч. Анатолий Трубин контролировал момент удара, но рикошет сыграл не на пользу украинского вратаря.

На большее «Визелу» не хватило. Клуб со столицы пробился в 1/2 финала Кубка Португалии.

Кубок Португалии. 1/4 финала, 8 февраля

Визела – Бенфика – 1:2

Голы: Сава Петров, 68 – Кабрал, 34, Жоау Мариу, 54

Видеообзор матча