8 февраля на «Эштадиу Визела» пройдет матч 1/4 финала кубка Португалии, в котором «Визела» встретится с «Бенфикой». Поединок начнется в 22:45 по киевскому времени.

Визела

Команда мало что показывала в своей истории, правда, уже 40 лет назад впервые поднималась в Примейру. Окончательно уровень был потерян после того, как клуб уличили в договорных матчах - тогда был масштабный скандал, известный как Золотой свисток. Приходилось выживать в роли фарма соседней Браги. Только со временем снова нарастили мышцы и в 2021-м году поднялись со второго дивизиона. В прошлом сезоне там было 11-е место, а сейчас это 1 из главных аутсайдеров Примейры, с ужасной статистикой последних туров. Зато при этом получилось выбить вот уже троих соперников по кубку. Там, правда, были достаточно проходные оппоненты: сначала и вовсе некий Атлетику Португал на выезде, а потом Эштрелу Амадуру и Аруку на собственной арене.

Бенфика

Клуб проходит достаточно непростой сезон. Он чуть не провалился в Лиге чемпионов, но победа в последнем туре над Ред Булл (Зальцбург) позволили хотя бы 3-е итоговое место у австрийцев отобрать - таким образом, португальцы продолжат борьбу в плей-офф, но только уже менее статусной Лиги Европы. В Примейре у них идет непростая, упорная борьба с привычной парой соперников, в первую очередь с соседним Спортингом, за сохранение титула. Ну, а в Кубке Лиги был шок в виде вылета в полуфинале от Эшторила. На быстрый гол аутсайдера пары Отаменди ответил после перерыва, но больше голов полевые футболисты не забили (хотя было еще 15 ударов, из которых треть в створ), а серию послематчевых пенальти Трубин проиграл своему оппоненту на 6-м ударе.

Статистика личных встреч

В 7 очных поединках Визела только однажды, в позапрошлом году, сыграла вничью с грандом, который доигрывал в меньшинстве. Все остальные поединки, в том числе и в этом сезоне, орлы сводили к своим победам.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что и во втором кубковом турнире подопечные Рогера Шмидта допустят осечку. Ставим на столичный гранд при форе -1 гол (коэффициент - 1,6).