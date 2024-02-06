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Англия
06 февраля 2024, 10:42 |
533
2

Таблица АПЛ. Ман Сити и Арсенал приблизились к Ливерпулю, Мудрик – 11-й

3-5 февраля состоялись матчи 23-го тура чемпионата Англии

06 февраля 2024, 10:42 |
533
2
Таблица АПЛ. Ман Сити и Арсенал приблизились к Ливерпулю, Мудрик – 11-й
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

3-5 февраля состоялись матчи 23-го тура Английской Премьер-лиги.

В центральном поединке тура лондонский «Арсенал» выиграл у «Ливерпуля» со счетом 3:1. Украинский защитник «канониров» Александр Зинченко вышел на поле с первых минут и отыграл первый тайм, после чего был заменен на Якуба Кивиора. Наставник хозяев Микель Артета заявил, что Зинченко был заменен из-за повторного повреждения икроножной мышцы.

«Манчестер Сити» в последний игровой день в гостях выиграл у «Брентфорда» 3:1. Украинец Егор Ярмолюк начал встречу на скамейке запасных и вышел на поле в составе «пчел» только на 76-й минуте.

«Челси» дома проиграл «Вулверхэмптону» 2:4. Украинский вингер «пенсионеров» Михаил Мудрик вышел со скамейке запасных на 72-й и через 14 минут отдал ассист с углового на Тиаго Силву.

«Борнмут» и Илья Забарный сыграли вничью с «Ноттингемом Форест» 1:1. Украинец отыграл все 90 минут.

Украинский левый защитник Виталий Миколенко провел полный поединок в составе «Эвертона» против «Тоттенхэма». Игра завершилась со счетом 2:2.

Сейчас первое место в таблице чемпионата Англии занимает «Ливерпуль». У подопечных Юргена Клоппа 51 очко после 23 сыгранных туров. 2-е и 3-е места делят «Манчестер Сити» и «Арсенал» с Зинченко соответственно с 49 пунктами. Выше находятся «горожане» по дополнительным показателем. Кроме того, у «Сити» есть 1 игра в запасе.

На 4-й позиции располагается «Астон Вилла» (46), а топ-5 замыкает «Тоттенхэм» (44).

Мудрик и «Челси» из-за поражения от «Вулвз» опустились на 11-е место. У подопечных Маурисио Почеттино 31 очко. «Борнмут» и Забарный идут на 12-м месте (27), «Брентфорд» с Ярмолюком – на 15-м (22), а «Эвертон» Миколенко – на 18-м (19).

АПЛ 2023/24. 23-й тур. 3-5 февраля

  • Эвертон – Тоттенхэм – 2:2
  • Ньюкасл – Лутон Таун – 4:4
  • Бернли – Фулхэм – 2:2
  • Брайтон – Кристал Пэлас – 4:1
  • Шеффилд Юнайтед – Астон Вилла – 0:5
  • Манчестер Юнайтед – Вест Хэм – 3:0
  • Челси – Вулверхэмптон – 2:4
  • Борнмут – Ноттингем Форест – 1:1
  • Арсенал – Ливерпуль – 3:1
  • Брентфорд – Манчестер Сити – 1:3

Таблица АПЛ 2023/24 после 23-го тура

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Источник Sport.ua
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Boodya
"Таблиця АПЛ. Ман Сіті та Зінченко наблизилися до Ліверпуля, Мудрик – 11-й" якщо вже на то пішло
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+1
Александр
Мансити рано забыли .Он на первом месте учитывая матч в запасе 
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-1
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