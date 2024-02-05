В матче 23-го тура АПЛ «Борнмут» дома принимал «Ноттингем».

Для хозяев все началось очень хорошо. Джастин Клюйверт открыл счет после подачи с углового.

«Лесники» отыгрались в концовке первого тайма. Каллум Хадсон-Одои решился на удар, который оказался точен. Стоит отметить, что Илья Забарный пытался помешать игроку гостей, но немного не успел.

Матч так и завершился миром. «Борнмут» занимает 12-е место, «вишни» набрали 27 очков. «Ноттингем» с 21 очком идет на 17-й позиции в турнирной таблице.

Чемпионат Англии. 23-й тур. 4 февраля.

Борнмут – Ноттингем Форест – 1:1

Голы: Клюйверт, 5 – Хадсон-Одои, 45

Удаление: Билллинг, 84 – ...

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