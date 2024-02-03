Эвертону удалось спастись на 90+4 минуте, Миколенко отыграл весь матч

«Тоттенхэм» в матче чемпионата Англии на выезде сыграл вничью 2:2 с «Эвертоном». Два гола в ворота своей бывшей команды забил форвард Ришарлисон, однако хозяева успели сравнять счет на 90+4 минуте.

Защитник «Эвертона» Виталий Миколенко вышел в стартовом составе и отыграл весь матч.

Ливерпульская команда набирает 19 очков и догоняет «Лутон», который находится на 17-й позиции.

Чемпионат Англии. 23-й тур

Эвертон – Тоттенхэм 2:2

Голы: Харрисон, 30, Брейтвейт, 90+4 – Ришарлисон, 4, 41

Эвертон: Пикфорд, Годфри (Коулмен, 75), Тарковски, Брейтвейт, Миколенко, Гуйе, Гарнер, Макнил (Доббин, 85), Янг (Шермити, 80), Харрисон, Калверт-Льин (Бету, 85)

Тоттенхэм: Викарио, Порро, Ромеро, ван дер Вен, Удоги, Хойбьерг, Бентанкур (Сарр, 64), Мэддисон (Скипп, 86), Джонсон (Кулусевски, 64), Вернер (Гил, 86), Ришарлисон (Дрэгушин, 89)