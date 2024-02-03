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Чемпионат Англии
Эвертон
03.02.2024 14:30 – FT 2 : 2
Тоттенхэм
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Англия
03 февраля 2024, 16:33 |
1088
4

Эвертону удалось спастись на 90+4 минуте, Миколенко отыграл весь матч

Дубль в ворота бывшей команды оформил Ришарлисон

03 февраля 2024, 16:33 |
1088
4
Эвертону удалось спастись на 90+4 минуте, Миколенко отыграл весь матч
Getty Images/Global Images Ukraine

«Тоттенхэм» в матче чемпионата Англии на выезде сыграл вничью 2:2 с «Эвертоном». Два гола в ворота своей бывшей команды забил форвард Ришарлисон, однако хозяева успели сравнять счет на 90+4 минуте.

Защитник «Эвертона» Виталий Миколенко вышел в стартовом составе и отыграл весь матч.

Ливерпульская команда набирает 19 очков и догоняет «Лутон», который находится на 17-й позиции.

Чемпионат Англии. 23-й тур

Эвертон – Тоттенхэм 2:2
Голы: Харрисон, 30, Брейтвейт, 90+4 – Ришарлисон, 4, 41

Эвертон: Пикфорд, Годфри (Коулмен, 75), Тарковски, Брейтвейт, Миколенко, Гуйе, Гарнер, Макнил (Доббин, 85), Янг (Шермити, 80), Харрисон, Калверт-Льин (Бету, 85)

Тоттенхэм: Викарио, Порро, Ромеро, ван дер Вен, Удоги, Хойбьерг, Бентанкур (Сарр, 64), Мэддисон (Скипп, 86), Джонсон (Кулусевски, 64), Вернер (Гил, 86), Ришарлисон (Дрэгушин, 89)

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Эвертон Тоттенхэм Ришарлисон Английская Премьер-лига Виталий Миколенко чемпионат Англии по футболу
Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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vbrjkf
Дивлюсь майже кожен матч "Евертона", щоб побачити футбольний "спектакль" з Пікфордом в головній ролі. Ця команда, не зважаючи на втрату очок, під стать своєму тренеру - бореться до кінця. Це не може не подобатись...
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+5
Falko
Це при тому, що Евертон грав краще.
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+5
Володимир
Если ты борешься за каждые пол- головы , за каждые пол- ботинка , то будут и очки ! 
Ответить
+4
u6464u
гравці Евертона це бійці, і радує що наш Миколенко не втрачає довіри Шона Дайча.
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+1
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