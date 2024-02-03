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Эвертон
03.02.2024 14:30 - : -
Тоттенхэм
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Англия
03 февраля 2024, 09:09 |
157
0

Эвертон – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 3 февраля в 14:30 по Киеву

03 февраля 2024, 09:09 |
157
0
Эвертон – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

3 февраля на «Гудисон Парк» пройдет матч 23-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Эвертон» встретится с «Тоттенхэмом». Поединок начнется в 14:30 по киевскому времени.

Эвертон

Команда будто старается не замечать всех перипетий, что происходят за полем - их из финансовых соображений лишили 10 очков, и это может быть далеко не последним наказанием. Но Шон Дайш удерживает мотивацию подопечных на высоком уровне. Они чуть не вышли в полуфинал Кубка Лиги - Лено вытащил серию послематчевых пенальти для Фулхэма. Уже в 2024-м году получилось выбить в переигровке кубка у Кристал Пэлас. Но потом потом вдруг уступили Лутону. Хороша статистика у синих (особенно если вспомнить 2 тяжелейших предыдущих цикла АПЛ) и в чемпионате. Правда, 2023-й закончили тремя поражениями, но до 0-3 с Вулверхэмптоном давали бой Тоттенхэму и Сити, забивая обоим, а еще раньше выиграли четырежды кряду. В январе успели ириски устоять на 0-0 с Астон Виллой. С дачниками в формате Премьер-Лиги повторили безголевой результат предыдущего тура.

Тоттенхэм

Клуб пока что не оставляет целостного впечатления. Он в целом показывает себя неплохо, после неудачного прошлого сезона и с учетом ухода Кейна. Но и медовый месяц нового менеджера, Постекоглу, продлился ровно 10 туров, в которых его подопечные не проигрывали и активно набирали очки. Дальнейший резкий спад показал, что все будет непросто для австралийца в Англии. Дальше таких затяжных полос не было. В кубке с Манчестер Сити была серьезная борьба, но в концовке Аке забил все-таки единственный мяч. В Премьер-Лиге потом с Брентфордом Вернер и компания обеспечили яркий, зрелищный бенефис.

Статистика личных встреч

Шпоры не проигрывают клубу из Ливерпуля вот уже 6 поединков кряду. Более того, в декабре 2-1 стали третьей победой за 4 крайних матча с ирисками.

Прогноз

Букмекерские конторы считают шансы практически равными. Но лондонский клуб имеет более широкую обойму и лучше готовы играть второй раз за неделю. Ставим на гостей при форе 0(коэффициент - 1,81).

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Источник Sport.ua
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