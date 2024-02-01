Англия01 февраля 2024, 10:55 |
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Эвертон – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 3 февраля в 14:30 матч чемпионата Англии
01 февраля 2024, 10:55 |
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В субботу, 3 февраля, состоится матч 23-го тура чемпионата Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Эвертон» и «Тоттенхэм».
Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 14:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на Setanta Sports.
Эвертон – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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