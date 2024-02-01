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Чемпионат Англии
Эвертон
03.02.2024 14:30 - : -
Тоттенхэм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
01 февраля 2024, 10:55 |
75
0

Эвертон – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 3 февраля в 14:30 матч чемпионата Англии

01 февраля 2024, 10:55 |
75
0
Эвертон – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Эвертон – Тоттенхэм

В субботу, 3 февраля, состоится матч 23-го тура чемпионата Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Эвертон» и «Тоттенхэм».

Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 14:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на Setanta Sports.

Эвертон – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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