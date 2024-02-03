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Чемпионат Англии
Эвертон
03.02.2024 14:30 – FT 2 : 2
Тоттенхэм
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Англия
03 февраля 2024, 18:02 | Обновлено 03 февраля 2024, 18:27
738
1

Эвертон – Тоттенхэм – 2:2. Как Миколенко и Ко вырвали ничью. Видеообзор

Смотрите видео голов матча 23-го тура АПЛ

03 февраля 2024, 18:02 | Обновлено 03 февраля 2024, 18:27
738
1
Эвертон – Тоттенхэм – 2:2. Как Миколенко и Ко вырвали ничью. Видеообзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

3 февраля состоялся поединок 23-го тура АПЛ, в котором «Эвертон» сыграл в результативную ничью с «Тоттенхэмом» – 2:2.

«Ириски» вырвали ничью на 90+4 минуте благодаря точному удару Брентвейта. Украинец Виталий Миколенко вышел в старте и отыграл полный матч.

Чемпионат Англии. 23-й тур

Эвертон – Тоттенхэм – 2:2

Голы: Харрисон, 30, Брентвейт, 90+4 – Ришарлисон, 4, 41

Видеообзор матча

События матча

90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Джеррэд Брэнтуэйт (Эвертон).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Ришарлисон (Тоттенхэм).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Джек Харрисон (Эвертон).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Ришарлисон (Тоттенхэм).
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Тоттенхэм Эвертон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Виталий Миколенко Эвертон - Тоттенхэм видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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Gargantua
на зубах
сражаются как львы. хотя мозгов команде явно не хватает
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