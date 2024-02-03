Англия03 февраля 2024, 18:02 | Обновлено 03 февраля 2024, 18:27
738
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Эвертон – Тоттенхэм – 2:2. Как Миколенко и Ко вырвали ничью. Видеообзор
Смотрите видео голов матча 23-го тура АПЛ
03 февраля 2024, 18:02 | Обновлено 03 февраля 2024, 18:27
738
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3 февраля состоялся поединок 23-го тура АПЛ, в котором «Эвертон» сыграл в результативную ничью с «Тоттенхэмом» – 2:2.
«Ириски» вырвали ничью на 90+4 минуте благодаря точному удару Брентвейта. Украинец Виталий Миколенко вышел в старте и отыграл полный матч.
Чемпионат Англии. 23-й тур
Эвертон – Тоттенхэм – 2:2
Голы: Харрисон, 30, Брентвейт, 90+4 – Ришарлисон, 4, 41
Видеообзор матча
События матча
90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Джеррэд Брэнтуэйт (Эвертон).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Ришарлисон (Тоттенхэм).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Джек Харрисон (Эвертон).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Ришарлисон (Тоттенхэм).
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сражаются как львы. хотя мозгов команде явно не хватает