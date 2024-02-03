3 февраля состоялся поединок 23-го тура АПЛ, в котором «Эвертон» сыграл в результативную ничью с «Тоттенхэмом» – 2:2.

«Ириски» вырвали ничью на 90+4 минуте благодаря точному удару Брентвейта. Украинец Виталий Миколенко вышел в старте и отыграл полный матч.

Чемпионат Англии. 23-й тур

Эвертон – Тоттенхэм – 2:2



Голы: Харрисон, 30, Брентвейт, 90+4 – Ришарлисон, 4, 41

Видеообзор матча