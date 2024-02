Романо: вингер Жироны летом станет игроком Манчестер Сити

Бразильский вингер Савио, выступающий за каталонскую «Жирону», летом 2024 года станет игроком английского «Манчестер Сити». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, в ближайшие дни будут подписаны все необходимые для сделки документы.

Стоит отметить, что контракт Савио принадлежит не «Жироне», а французскому «Труа», который, впрочем, также является частью футбольной империи City Group.

В этом сезоне Савио провел 27 матчей за «Жирону», отметившись 7 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

🚨🔵🇧🇷 EXCLUSIVE: Manchester City agree deal to sign Sávio from parent club Girona in the summer.



Documents to be signed in the next days.



Despite bids from German and English clubs, Sávio will join #MCFC.



He’s now 100% focused on Girona to end the season in the best way. pic.twitter.com/oCDNy5d6Eo