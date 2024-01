Иран по пенальти прошел Сирию и сыграет в 1/4 финала Кубка Азии

В матче 1/8 финала Кубка Азии сборная Ирана обыграла команду Сирии со счетом 1:1 (пен. 5:3).

Форвард иранцев Мехди Тареми открыл счет на 34-й минуте с пенальти. Сирийцы отыгрались на 62-й минуте также с 11-метрового, который забил Омар Хрибин.

Тареми был удален на 90+1 минуте за два горчичника. В серии пенальти точнее оказались иранцы, которые реализовали все 5 ударов с точки. У Сирии пенальти не забил Фахд Юссеф.

В четвертьфинале Кубка Азии команда Ирана сыграет против сборной Японии.

Кубок Азии. 1/8 финала, 31 января

Иран – Сирия – 1:1 (пен. 5:3)

Голы: Мехди Тареми, 34 – Омар Хрибин, 64

Удаление: Мехди Тареми, 90+1

