Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Иран – Сирия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок Азии
Иран
31.01.2024 18:00 – 54 1 : 0
Сирия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Азии
31 января 2024, 18:15 | Обновлено 31 января 2024, 18:19
454
0

Иран – Сирия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 31 января в 18:00 матч 1/8 финала Кубка Азии

31 января 2024, 18:15 | Обновлено 31 января 2024, 18:19
454
0
Иран – Сирия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Ирана

31 января в Катаре продолжается стадия плей-офф Кубка Азии по футболу.

Участие в турнире принимают 24 лучшие сборные, входящие в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

31 января проходит матч 1/8 финала Кубка Азии:

  • 18:00. Иран – Сирия

Финальная игра состоится 10 февраля в Лусаиле на арене, которая принимала финал ЧМ-2022.

Кубок Азии

Катар, 12 января – 10 февраля 2024

Пары 1/8 финала (по сетке)

  • 28.01. 18:00. Таджикистан – ОАЭ – 1:1 (пен. 5:3)
  • 29.01. 13:30. Ирак – Иордания – 2:3
  • 28.01. 13:30. Австралия – Индонезия – 4:0
  • 30.01. 18:00. Саудовская Аравия – Южная Корея – 1:1 (пен. 2:4)
  • 31.01. 18:00. Иран – Сирия
  • 31.01. 13:30. Бахрейн – Япония – 1:3
  • 29.01. 18:00. Катар – Палестина – 2:1
  • 30.01. 13:30. Узбекистан – Таиланд – 2:1

Иран – Сирия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит телеканал Sport 1.

Сетка плей-офф

События матча

34’
ГОЛ ! С пенальти забил Мехди Тареми (Иран).
По теме:
С автоголом вратаря. Сборная Японии переиграла Бахрейн и вышла в 1/4 финала
Бахрейн – Япония. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Корейцы чудом спаслись и по пенальти обыграли Саудовскую Аравию
Кубок Азии 2023 сборная Ирана по футболу сборная Сирии по футболу смотреть онлайн
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-игрок Динамо признался в умышленном переломе ног сопернику
Футбол | 31 января 2024, 14:02 47
Экс-игрок Динамо признался в умышленном переломе ног сопернику
Экс-игрок Динамо признался в умышленном переломе ног сопернику

Футболист-беглец Сергей Юран сделал откровенное признание

Кто выиграет трофей? Определены все пары 1/4 финала Кубка Африки
Футбол | 31 января 2024, 07:35 1
Кто выиграет трофей? Определены все пары 1/4 финала Кубка Африки
Кто выиграет трофей? Определены все пары 1/4 финала Кубка Африки

Нигерия – Ангола, Кабо-Верде – ЮАР, Мали – Кот-д'Ивуар, ДР Конго – Гвинея

Легенда АПЛ высказался о Зинченко после матча с Ноттингем Форест
Футбол | 31.01.2024, 10:30
Легенда АПЛ высказался о Зинченко после матча с Ноттингем Форест
Легенда АПЛ высказался о Зинченко после матча с Ноттингем Форест
ОФИЦИАЛЬНО. Дженоа выкупил Малиновского у Марселя. Сколько заплатили?
Футбол | 31.01.2024, 18:27
ОФИЦИАЛЬНО. Дженоа выкупил Малиновского у Марселя. Сколько заплатили?
ОФИЦИАЛЬНО. Дженоа выкупил Малиновского у Марселя. Сколько заплатили?
Перес принял решение о будущем Лунина и Кепы. Кого оставит?
Футбол | 31.01.2024, 00:56
Перес принял решение о будущем Лунина и Кепы. Кого оставит?
Перес принял решение о будущем Лунина и Кепы. Кого оставит?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Спарринг-партнер Усика дал прогноз на исход поединка украинца с Фьюри
Спарринг-партнер Усика дал прогноз на исход поединка украинца с Фьюри
30.01.2024, 17:40 1
Бокс
Топ-клуб Италии предложил Шахтеру странное соглашение по трансферу Судакова
Топ-клуб Италии предложил Шахтеру странное соглашение по трансферу Судакова
30.01.2024, 19:28 6
Футбол
Источник: Шахтер имеет высокие шансы вернуть звездного бразильца из аренды
Источник: Шахтер имеет высокие шансы вернуть звездного бразильца из аренды
29.01.2024, 20:58 5
Футбол
ВИДЕО. Артета провел с Зинченко не самую приятную беседу после матча АПЛ
ВИДЕО. Артета провел с Зинченко не самую приятную беседу после матча АПЛ
31.01.2024, 07:20 10
Футбол
Стало известно, почему Артета разговаривал с Зинченко после игры Арсенала
Стало известно, почему Артета разговаривал с Зинченко после игры Арсенала
31.01.2024, 07:40 3
Футбол
Ушел непобежденным. Несостоявшийся соперник Ломаченко завершил карьеру
Ушел непобежденным. Несостоявшийся соперник Ломаченко завершил карьеру
30.01.2024, 09:00 12
Бокс
Фрэнк УОРРЕН: «С Кличко разобрались, остался Усик»
Фрэнк УОРРЕН: «С Кличко разобрались, остался Усик»
30.01.2024, 01:40 13
Бокс
Реброву недавно предлагали возглавить клуб. Заманивали большими деньгами
Реброву недавно предлагали возглавить клуб. Заманивали большими деньгами
29.01.2024, 19:35 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем