Холанд задумался об уходе из Сити. Стала известна причина такого решения

23-летний звездный форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холланд может покинуть английскую команду.

По информации издания AS, норвежский форвард начал серьезно задумываться об уходе из «Ман Сити» после победы Лионеля Месси на церемонии FIFA The Best. Холанд и его окружение считает, что потенциальный переход в мадридский «Реала» позволит получать не только индивидуальные награды, но и привлечет большее внимание медиа.

В этом сезоне Эрлинг Холанд провел за «Манчестер Сити» 22 матча во всех турнирах, забил 19 голов и отдал пять результативных передач.