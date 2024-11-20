«Завтра все забудут». Шацких – о победе сборной Украины

Бывший футболист киевского «Динамо» Максим Шацких прокомментировал матч сборной Украины против сборной Албании в Лиге наций (2:1):

– Какие ваши впечатления от матча Албания – Украина? Как вы оцените игру?

– Нормально. Играли хорошо, качественно. Есть такие игры, в которых самое главное – три очка. Нужна была победа – они ее добились, это самое главное. Остальное сегодня-завтра все забудут. Качество игры было неплохим.

– Можно ли сказать, что сборная Украины в этой Лиге наций вышла «сухой из воды»?

– В принципе, произошло то, что и должно было произойти. Все было по силам. По игре, по составу, который есть у сборной Украины на данный момент, другого варианта не было. Хорошо, что выздоровели легионеры, травмированные, и достигли того, чего должны были достичь.

Победа сборной Украины в матче с Албанией стала юбилейной.