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  4. «Завтра все забудут». Шацких – о победе сборной Украины
Лига наций
20 ноября 2024, 12:27 |
659
0

«Завтра все забудут». Шацких – о победе сборной Украины

Бывший футболист киевского «Динамо» прокомментировал матч Лиги наций с Албанией

20 ноября 2024, 12:27 |
659
0
«Завтра все забудут». Шацких – о победе сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine.

Бывший футболист киевского «Динамо» Максим Шацких прокомментировал матч сборной Украины против сборной Албании в Лиге наций (2:1):

– Какие ваши впечатления от матча Албания – Украина? Как вы оцените игру?

– Нормально. Играли хорошо, качественно. Есть такие игры, в которых самое главное – три очка. Нужна была победа – они ее добились, это самое главное. Остальное сегодня-завтра все забудут. Качество игры было неплохим.

– Можно ли сказать, что сборная Украины в этой Лиге наций вышла «сухой из воды»?

– В принципе, произошло то, что и должно было произойти. Все было по силам. По игре, по составу, который есть у сборной Украины на данный момент, другого варианта не было. Хорошо, что выздоровели легионеры, травмированные, и достигли того, чего должны были достичь.

Победа сборной Украины в матче с Албанией стала юбилейной.

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Лига наций Албания - Украина сборная Украины по футболу сборная Албании по футболу Сергей Ребров Максим Шацких
Микола Титюк Источник: Динамомания
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