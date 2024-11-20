Сборная Украины, обыграв Албанию, отпраздновала двойной юбилей

Победа над Албанией (2:1) стала 50-й для сборной Украины на чужих полях. 20 раз наша команда добивалась успеха в гостях в отборочных турнирах чемпионатов мира, по 13 – в отборах на Евро и в товарищеских встречах и 4 – в Лиге наций. 8 викторий украинцы отпраздновали с Олегом Блохиным, по 6 – с Йожефом Сабо и Михаилом Фоменко, по 5 – с Валерием Лобановским, Александром Петраковым, Сергеем Ребровым и Андреем Шевченко, по 3 – с Олегом Базилевичем и Алексеем Михайличенко, 2 – с Анатолием Коньковым, по 1 – с Александром Заваровым и Мироном Маркевичем.

К слову, в матче с албанцами наша национальная дружина отметила и еще один юбилей, одержав 10-ю победу в Лиге наций.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные гостевые победы сборной Украины

Победа Дата Ранг Тренер Украины Соперник Счет 1-я 18.05.1993 ТМ Олег БАЗИЛЕВИЧ Литва 2:1 10-я 20.03.1999 ТМ Йожеф САБО Грузия 1:0 20-я 08.06.2005 ЧМ Олег БЛОХИН Греция 1:0 30-я 22.03.2013 ЧМ Михаил ФОМЕНКО Польша 3:1 40-я 07.09.2019 ЧЕ Андрей ШЕВЧЕНКО Литва 3:0 50-я 19.11.2024 ЛН Сергей РЕБРОВ Албания 2:1

ЧМ - чемпионат мира; ЧЕ - чемпионат Европы; ЛН - Лига наций; ТМ - товарищеский матч.