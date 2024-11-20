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Лига наций
20 ноября 2024, 12:15 | Обновлено 20 ноября 2024, 12:19
543
1

Сборная Украины, обыграв Албанию, отпраздновала двойной юбилей

Наша команда одержала 50-ю победу в гостях и 10-ю – в Лиге наций

20 ноября 2024, 12:15 | Обновлено 20 ноября 2024, 12:19
543
1
Сборная Украины, обыграв Албанию, отпраздновала двойной юбилей
uefa.com

Победа над Албанией (2:1) стала 50-й для сборной Украины на чужих полях. 20 раз наша команда добивалась успеха в гостях в отборочных турнирах чемпионатов мира, по 13 – в отборах на Евро и в товарищеских встречах и 4 – в Лиге наций. 8 викторий украинцы отпраздновали с Олегом Блохиным, по 6 – с Йожефом Сабо и Михаилом Фоменко, по 5 – с Валерием Лобановским, Александром Петраковым, Сергеем Ребровым и Андреем Шевченко, по 3 – с Олегом Базилевичем и Алексеем Михайличенко, 2 – с Анатолием Коньковым, по 1 – с Александром Заваровым и Мироном Маркевичем.

К слову, в матче с албанцами наша национальная дружина отметила и еще один юбилей, одержав 10-ю победу в Лиге наций.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные гостевые победы сборной Украины

Победа

Дата

Ранг

Тренер Украины

Соперник

Счет

1-я

18.05.1993

ТМ

Олег БАЗИЛЕВИЧ

Литва

2:1

10-я

20.03.1999

ТМ

Йожеф САБО

Грузия

1:0

20-я

08.06.2005

ЧМ

Олег БЛОХИН

Греция

1:0

30-я

22.03.2013

ЧМ

Михаил ФОМЕНКО

Польша

3:1

40-я

07.09.2019

ЧЕ

Андрей ШЕВЧЕНКО

Литва

3:0

50-я

19.11.2024

ЛН

Сергей РЕБРОВ

Албания

2:1

ЧМ - чемпионат мира; ЧЕ - чемпионат Европы; ЛН - Лига наций; ТМ - товарищеский матч.

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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Xvalenok03
Победы с горьким привкусом
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