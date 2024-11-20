Сборная Украины, обыграв Албанию, отпраздновала двойной юбилей
Наша команда одержала 50-ю победу в гостях и 10-ю – в Лиге наций
Победа над Албанией (2:1) стала 50-й для сборной Украины на чужих полях. 20 раз наша команда добивалась успеха в гостях в отборочных турнирах чемпионатов мира, по 13 – в отборах на Евро и в товарищеских встречах и 4 – в Лиге наций. 8 викторий украинцы отпраздновали с Олегом Блохиным, по 6 – с Йожефом Сабо и Михаилом Фоменко, по 5 – с Валерием Лобановским, Александром Петраковым, Сергеем Ребровым и Андреем Шевченко, по 3 – с Олегом Базилевичем и Алексеем Михайличенко, 2 – с Анатолием Коньковым, по 1 – с Александром Заваровым и Мироном Маркевичем.
К слову, в матче с албанцами наша национальная дружина отметила и еще один юбилей, одержав 10-ю победу в Лиге наций.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные гостевые победы сборной Украины
|
Победа
|
Дата
|
Ранг
|
Тренер Украины
|
Соперник
|
Счет
|
1-я
|
18.05.1993
|
ТМ
|
Олег БАЗИЛЕВИЧ
|
Литва
|
2:1
|
10-я
|
20.03.1999
|
ТМ
|
Йожеф САБО
|
Грузия
|
1:0
|
20-я
|
08.06.2005
|
ЧМ
|
Олег БЛОХИН
|
Греция
|
1:0
|
30-я
|
22.03.2013
|
ЧМ
|
Михаил ФОМЕНКО
|
Польша
|
3:1
|
40-я
|
07.09.2019
|
ЧЕ
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
Литва
|
3:0
|
50-я
|
19.11.2024
|
ЛН
|
Сергей РЕБРОВ
|
Албания
|
2:1
ЧМ - чемпионат мира; ЧЕ - чемпионат Европы; ЛН - Лига наций; ТМ - товарищеский матч.
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