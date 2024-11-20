Артем МИЛЕВСКИЙ: «Игра Украины похожа на винегрет – намешано все»
Бывший футболист сборной прокомментировал матч Лиги наций с Албанией
Бывший футболист сборной Украины Артем Милевский прокомментировал игру подопечных Сергея Реброва в матче с Албанией (2:1):
– Как вам игра национальной сборной?
– В таких играх главное результат. Мы его добыли. Какие могут быть вопросы? Игра мне напоминала винегрет – намешано все и много сумбура. Возможно, мне много не нравится. Но в такое непростое время я, как болельщик, жду на результат и он есть.
Украинская команда заняла 2-е место в квартете B1 и сыграет в плей-офф за право выхода в Лигу A. Соперники определятся 22 ноября.
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