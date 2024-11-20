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  4. Артем МИЛЕВСКИЙ: «Игра Украины похожа на винегрет – намешано все»
Лига наций
20 ноября 2024, 11:29 | Обновлено 20 ноября 2024, 11:30
561
0

Артем МИЛЕВСКИЙ: «Игра Украины похожа на винегрет – намешано все»

Бывший футболист сборной прокомментировал матч Лиги наций с Албанией

20 ноября 2024, 11:29 | Обновлено 20 ноября 2024, 11:30
561
0
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Игра Украины похожа на винегрет – намешано все»
Артем Милевский

Бывший футболист сборной Украины Артем Милевский прокомментировал игру подопечных Сергея Реброва в матче с Албанией (2:1):

– Как вам игра национальной сборной?

– В таких играх главное результат. Мы его добыли. Какие могут быть вопросы? Игра мне напоминала винегрет – намешано все и много сумбура. Возможно, мне много не нравится. Но в такое непростое время я, как болельщик, жду на результат и он есть.

Украинская команда заняла 2-е место в квартете B1 и сыграет в плей-офф за право выхода в Лигу A. Соперники определятся 22 ноября.

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Лига наций сборная Украины по футболу сборная Албании по футболу Албания - Украина Сергей Ребров Артем Милевский
Микола Титюк Источник: Спорт-Экспресс Украина
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