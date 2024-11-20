Без Зинченко. Милевский назвал своих Львов матча против Албании

Бывший нападающий национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Артем Милевский назвал лучших футболистов «сине-желтых» в матче 6-го тура Лиги наций против Албании (2:1):

«Я назову двух игроков. Первый – это Жора Судаков. Во втором тайме он хорошо сыграл, моменты имел, обострял.

Также похвалю Рому Яремчука. Это мой любимый нападающий в сборной после меня. Он сегодня это подтвердил и снова забил. Многие писали, зачем надо было вызывать Яремчука в сборную? Думаю, он сполна ответил на этот вопрос».