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  4. Без Зинченко. Милевский назвал своих Львов матча против Албании
Лига наций
20 ноября 2024, 11:48 |
637
0

Без Зинченко. Милевский назвал своих Львов матча против Албании

Бывший нападающий сборной Украины отметил Романа Яремчука и Георгия Судакова

20 ноября 2024, 11:48 |
637
0
Без Зинченко. Милевский назвал своих Львов матча против Албании
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший нападающий национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Артем Милевский назвал лучших футболистов «сине-желтых» в матче 6-го тура Лиги наций против Албании (2:1):

«Я назову двух игроков. Первый – это Жора Судаков. Во втором тайме он хорошо сыграл, моменты имел, обострял.

Также похвалю Рому Яремчука. Это мой любимый нападающий в сборной после меня. Он сегодня это подтвердил и снова забил. Многие писали, зачем надо было вызывать Яремчука в сборную? Думаю, он сполна ответил на этот вопрос».

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Дмитро Вербинський Источник: Спорт-Экспресс Украина
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