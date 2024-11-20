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Лига наций
20 ноября 2024, 12:38 | Обновлено 20 ноября 2024, 12:44
148
0

Зинченко забил 10-й мяч за сборную Украины

Матч с албанцами стал юбилейным для Николая Шапаренко и Ефима Конопли

20 ноября 2024, 12:38 | Обновлено 20 ноября 2024, 12:44
148
0
Зинченко забил 10-й мяч за сборную Украины
УАФ

В матче с Албанией (2:1) Александр Зинченко забил 10-й мяч за сборную Украины. Он стал 11-м игроком нашей национальной дружины, достигшим этого рубежа. По 3 раза Александр поражал ворота соперников в чемпионатах Европы, Лиге наций и товарищеских встречах, 1 – в чемпионатах мира. По 4 мяча Зинченко забил дома и в гостях, 2 – на нейтральных полях,7 – представляя в главной команде страны «Манчестер Сити», 2 – «Арсенал» и 1 – «Уфу». 4 гола Александра становились победными для украинцев и 1 – ничейным.

К слову, юбилярами в игре с албанцами оказались еще два наших футболиста. Николай Шапаренко провел 40-й матч за сборную, а Ефим Конопля - 20-й.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Лучшие бомбардиры сборной Украины

Игрок

ЧМ

ЧЕ

ЛН

МТ

ТМ

Всего

1.

Андрей ШЕВЧЕНКО

28

12

-

-

8

48

2.

Андрей ЯРМОЛЕНКО

16

10

2

-

18

46

3.

Евгений КОНОПЛЯНКА

4

4

2

-

11

21

4.

Роман ЯРЕМЧУК

4

8

2

-

3

17

5.

Сергей РЕБРОВ

4

5

-

1

5

15

6.

Олег ГУСЕВ

3

4

-

-

6

13

Виктор ЦЫГАНКОВ

-

6

2

-

5

13

8.

Сергей НАЗАРЕНКО

5

-

-

2

5

12

9.

Артем ДОВБИК

2

3

4

-

2

11

Евгений СЕЛЕЗНЕВ

5

2

-

1

3

11

11.

Александр ЗИНЧЕНКО

1

3

3

-

3

10

ЧМ - чемпионат мира; ЧЕ - чемпионат Европы; ЛН - Лига наций; МТ - международный турнир; ТМ - товарищеский матч.

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цифры и факты Александр Зинченко сборная Украины по футболу Лига наций
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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