В матче с Албанией (2:1) Александр Зинченко забил 10-й мяч за сборную Украины. Он стал 11-м игроком нашей национальной дружины, достигшим этого рубежа. По 3 раза Александр поражал ворота соперников в чемпионатах Европы, Лиге наций и товарищеских встречах, 1 – в чемпионатах мира. По 4 мяча Зинченко забил дома и в гостях, 2 – на нейтральных полях,7 – представляя в главной команде страны «Манчестер Сити», 2 – «Арсенал» и 1 – «Уфу». 4 гола Александра становились победными для украинцев и 1 – ничейным.

К слову, юбилярами в игре с албанцами оказались еще два наших футболиста. Николай Шапаренко провел 40-й матч за сборную, а Ефим Конопля - 20-й.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Лучшие бомбардиры сборной Украины

Игрок ЧМ ЧЕ ЛН МТ ТМ Всего 1. Андрей ШЕВЧЕНКО 28 12 - - 8 48 2. Андрей ЯРМОЛЕНКО 16 10 2 - 18 46 3. Евгений КОНОПЛЯНКА 4 4 2 - 11 21 4. Роман ЯРЕМЧУК 4 8 2 - 3 17 5. Сергей РЕБРОВ 4 5 - 1 5 15 6. Олег ГУСЕВ 3 4 - - 6 13 Виктор ЦЫГАНКОВ - 6 2 - 5 13 8. Сергей НАЗАРЕНКО 5 - - 2 5 12 9. Артем ДОВБИК 2 3 4 - 2 11 Евгений СЕЛЕЗНЕВ 5 2 - 1 3 11 11. Александр ЗИНЧЕНКО 1 3 3 - 3 10

ЧМ - чемпионат мира; ЧЕ - чемпионат Европы; ЛН - Лига наций; МТ - международный турнир; ТМ - товарищеский матч.