Зинченко забил 10-й мяч за сборную Украины
Матч с албанцами стал юбилейным для Николая Шапаренко и Ефима Конопли
В матче с Албанией (2:1) Александр Зинченко забил 10-й мяч за сборную Украины. Он стал 11-м игроком нашей национальной дружины, достигшим этого рубежа. По 3 раза Александр поражал ворота соперников в чемпионатах Европы, Лиге наций и товарищеских встречах, 1 – в чемпионатах мира. По 4 мяча Зинченко забил дома и в гостях, 2 – на нейтральных полях,7 – представляя в главной команде страны «Манчестер Сити», 2 – «Арсенал» и 1 – «Уфу». 4 гола Александра становились победными для украинцев и 1 – ничейным.
К слову, юбилярами в игре с албанцами оказались еще два наших футболиста. Николай Шапаренко провел 40-й матч за сборную, а Ефим Конопля - 20-й.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Лучшие бомбардиры сборной Украины
|
|
Игрок
|
ЧМ
|
ЧЕ
|
ЛН
|
МТ
|
ТМ
|
Всего
|
1.
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
28
|
12
|
-
|
-
|
8
|
48
|
2.
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
16
|
10
|
2
|
-
|
18
|
46
|
3.
|
Евгений КОНОПЛЯНКА
|
4
|
4
|
2
|
-
|
11
|
21
|
4.
|
Роман ЯРЕМЧУК
|
4
|
8
|
2
|
-
|
3
|
17
|
5.
|
Сергей РЕБРОВ
|
4
|
5
|
-
|
1
|
5
|
15
|
6.
|
Олег ГУСЕВ
|
3
|
4
|
-
|
-
|
6
|
13
|
|
Виктор ЦЫГАНКОВ
|
-
|
6
|
2
|
-
|
5
|
13
|
8.
|
Сергей НАЗАРЕНКО
|
5
|
-
|
-
|
2
|
5
|
12
|
9.
|
Артем ДОВБИК
|
2
|
3
|
4
|
-
|
2
|
11
|
|
Евгений СЕЛЕЗНЕВ
|
5
|
2
|
-
|
1
|
3
|
11
|
11.
|
Александр ЗИНЧЕНКО
|
1
|
3
|
3
|
-
|
3
|
10
ЧМ - чемпионат мира; ЧЕ - чемпионат Европы; ЛН - Лига наций; МТ - международный турнир; ТМ - товарищеский матч.
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