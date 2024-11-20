«Как в бильярде». Эксперт назвал MVP сборной Украины в матче против Албании

Известный украинский тренер Олег Федорчук высказался об игре полузащитника Александра Зинченко в матче 6-го тура Лиги наций против Албании (2:1):

«Заслуженный «Лев матча». Зинченко забил очень важный гол. Это был переломный момент в игре. Надеюсь, что этот эпизод станет переломным и в его дальнейшей карьере, особенно в клубной. Сейчас у него тяжелый период, этот год в «Арсенале» он проводит в тени.

Отметил бы эпизод с его празднованием гола, когда он продемонстрировал футболку с надписью «1000». Это свидетельствует о том, что Зинченко был уверен в себе и своих возможностях. Его гол – это показатель мастерства. Настолько технично он положил, как в бильярде.

Также запомнился момент с его подкатом в первом тайме, когда Александр подстраховал команду после потери мяча от Судакова. Вообще Зинченко выглядел лидером на поле, он довольно часто опускался низко, помогая опорной зоне».