Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Как в бильярде». Эксперт назвал MVP сборной Украины в матче против Албании
Лига наций
20 ноября 2024, 11:29 |
723
1

«Как в бильярде». Эксперт назвал MVP сборной Украины в матче против Албании

Олег Федорчук в восторге от выступления Александра Зинченко

20 ноября 2024, 11:29 |
723
1
«Как в бильярде». Эксперт назвал MVP сборной Украины в матче против Албании
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Известный украинский тренер Олег Федорчук высказался об игре полузащитника Александра Зинченко в матче 6-го тура Лиги наций против Албании (2:1):

«Заслуженный «Лев матча». Зинченко забил очень важный гол. Это был переломный момент в игре. Надеюсь, что этот эпизод станет переломным и в его дальнейшей карьере, особенно в клубной. Сейчас у него тяжелый период, этот год в «Арсенале» он проводит в тени.

Отметил бы эпизод с его празднованием гола, когда он продемонстрировал футболку с надписью «1000». Это свидетельствует о том, что Зинченко был уверен в себе и своих возможностях. Его гол – это показатель мастерства. Настолько технично он положил, как в бильярде.

Также запомнился момент с его подкатом в первом тайме, когда Александр подстраховал команду после потери мяча от Судакова. Вообще Зинченко выглядел лидером на поле, он довольно часто опускался низко, помогая опорной зоне».

По теме:
Без Зинченко. Милевский назвал своих Львов матча против Албании
Ребров удержался, но сути это не меняет
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Игра Украины похожа на винегрет – намешано все»
сборная Украины по футболу сборная Албании по футболу Лига наций Албания - Украина Олег Федорчук Александр Зинченко
Дмитро Вербинський Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Что светит сборной Украины? Определены корзины посева для жребия отбора ЧМ
Футбол | 20 ноября 2024, 06:05 21
Что светит сборной Украины? Определены корзины посева для жребия отбора ЧМ
Что светит сборной Украины? Определены корзины посева для жребия отбора ЧМ

Жеребьевка квалификации чемпионата мира 2026 в зоне УЕФА пройдет 13 декабря

После 3:0 в первом тайме. Шахтер не сумел обыграть тернопольскую Ниву
Футбол | 19 ноября 2024, 16:14 12
После 3:0 в первом тайме. Шахтер не сумел обыграть тернопольскую Ниву
После 3:0 в первом тайме. Шахтер не сумел обыграть тернопольскую Ниву

Горняки забили три мяча в первом тайме, но во втором пропустили три

«Я больше не могу молчать об этом дерьме». Украинка жестко наехала на WTA
Теннис | 20.11.2024, 08:06
«Я больше не могу молчать об этом дерьме». Украинка жестко наехала на WTA
«Я больше не могу молчать об этом дерьме». Украинка жестко наехала на WTA
Итоги Лиги наций. Все таблицы: Украина со второго места вышла в плей-оф
Футбол | 19.11.2024, 23:59
Итоги Лиги наций. Все таблицы: Украина со второго места вышла в плей-оф
Итоги Лиги наций. Все таблицы: Украина со второго места вышла в плей-оф
«Вообще не нравится». Милевский обратился к Довбику после Албании
Футбол | 20.11.2024, 09:46
«Вообще не нравится». Милевский обратился к Довбику после Албании
«Вообще не нравится». Милевский обратился к Довбику после Албании
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
DaVinci
Чувак засидівся на банці і захотів показати, що ще може грати)
Молодець) Скористався своїм шансом по повній)
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Макгрегор отреагировал на проигрыш Майка Тайсона, вспомнив боксера-инвалида
Макгрегор отреагировал на проигрыш Майка Тайсона, вспомнив боксера-инвалида
19.11.2024, 02:09
Бокс
Пол заплатит Майку Тайсону огромную сумму после боя. Что случилось?
Пол заплатит Майку Тайсону огромную сумму после боя. Что случилось?
18.11.2024, 08:15
Бокс
Ребров ответил Леоненко на постоянную критику сборной Украины
Ребров ответил Леоненко на постоянную критику сборной Украины
19.11.2024, 07:50 17
Футбол
«Чучело». Алиев обратился к Шевченко после победы Тимощука в суде
«Чучело». Алиев обратился к Шевченко после победы Тимощука в суде
19.11.2024, 10:39 12
Футбол
Майк Тайсон установил рекорд в проигранном бою. Как такое возможно?
Майк Тайсон установил рекорд в проигранном бою. Как такое возможно?
18.11.2024, 21:18 2
Бокс
Вымучили победу и второе место. Украина все же переиграла Албанию
Вымучили победу и второе место. Украина все же переиграла Албанию
19.11.2024, 23:38 271
Футбол
Йожеф САБО: «Знаете, почему Довбик не забивает за сборную Украины?»
Йожеф САБО: «Знаете, почему Довбик не забивает за сборную Украины?»
19.11.2024, 21:26 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем