«Как в бильярде». Эксперт назвал MVP сборной Украины в матче против Албании
Олег Федорчук в восторге от выступления Александра Зинченко
Известный украинский тренер Олег Федорчук высказался об игре полузащитника Александра Зинченко в матче 6-го тура Лиги наций против Албании (2:1):
«Заслуженный «Лев матча». Зинченко забил очень важный гол. Это был переломный момент в игре. Надеюсь, что этот эпизод станет переломным и в его дальнейшей карьере, особенно в клубной. Сейчас у него тяжелый период, этот год в «Арсенале» он проводит в тени.
Отметил бы эпизод с его празднованием гола, когда он продемонстрировал футболку с надписью «1000». Это свидетельствует о том, что Зинченко был уверен в себе и своих возможностях. Его гол – это показатель мастерства. Настолько технично он положил, как в бильярде.
Также запомнился момент с его подкатом в первом тайме, когда Александр подстраховал команду после потери мяча от Судакова. Вообще Зинченко выглядел лидером на поле, он довольно часто опускался низко, помогая опорной зоне».
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