Ребров отпраздновал 10-ю победу во главе сборной Украины

Победа над Албанией (2:1) стала 10-й для Сергея Реброва на посту главного тренера сборной Украины. Он стал 6-м наставником нашей национальной дружины, достигшим этого рубежа. 7 викторий Ребров отпраздновал в чемпионатах Европы, 2 – в Лиге наций и 1 – в товарищеских встречах.

К слову, юбилей он отметил в 22-м матче во главе сборной, опережая по этому показателю только Олега Блохина.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Количество матчей на первые 10 побед тренеров сборной Украины