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Лига наций
20 ноября 2024, 12:25 | Обновлено 20 ноября 2024, 12:30
163
0

Ребров отпраздновал 10-ю победу во главе сборной Украины

На юбилейный рубеж наставник нашей дружины вышел в 22-м матче

20 ноября 2024, 12:25 | Обновлено 20 ноября 2024, 12:30
163
0
Ребров отпраздновал 10-ю победу во главе сборной Украины
УАФ. Сергей Ребров

Победа над Албанией (2:1) стала 10-й для Сергея Реброва на посту главного тренера сборной Украины. Он стал 6-м наставником нашей национальной дружины, достигшим этого рубежа. 7 викторий Ребров отпраздновал в чемпионатах Европы, 2 – в Лиге наций и 1 – в товарищеских встречах.

К слову, юбилей он отметил в 22-м матче во главе сборной, опережая по этому показателю только Олега Блохина.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Количество матчей на первые 10 побед тренеров сборной Украины

Матч

Тренер

Дата

Соперник

Счет

13-й

Михаил ФОМЕНКО

05.03.2014

США

2:0 (н)

16-й

Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО

05.09.2009

Андорра

5:0 (д)

18-й

Андрей ШЕВЧЕНКО

06.09.2018

Чехия

2:1 (г)

20-й

Йожеф САБО

19.08.1998

Грузия

4:0 (д)

22-й

Сергей РЕБРОВ

19.11.2024

Албания

2:1 (г)

23-й

Олег БЛОХИН

28.05.2006

Коста-Рика

4:0 (д)
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цифры и факты сборная Украины по футболу Лига наций
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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