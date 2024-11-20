Ребров отпраздновал 10-ю победу во главе сборной Украины
На юбилейный рубеж наставник нашей дружины вышел в 22-м матче
Победа над Албанией (2:1) стала 10-й для Сергея Реброва на посту главного тренера сборной Украины. Он стал 6-м наставником нашей национальной дружины, достигшим этого рубежа. 7 викторий Ребров отпраздновал в чемпионатах Европы, 2 – в Лиге наций и 1 – в товарищеских встречах.
К слову, юбилей он отметил в 22-м матче во главе сборной, опережая по этому показателю только Олега Блохина.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Количество матчей на первые 10 побед тренеров сборной Украины
|
Матч
|
Тренер
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
13-й
|
Михаил ФОМЕНКО
|
05.03.2014
|
США
|
2:0 (н)
|
16-й
|
Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО
|
05.09.2009
|
Андорра
|
5:0 (д)
|
18-й
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
06.09.2018
|
Чехия
|
2:1 (г)
|
20-й
|
Йожеф САБО
|
19.08.1998
|
Грузия
|
4:0 (д)
|
22-й
|
Сергей РЕБРОВ
|
19.11.2024
|
Албания
|
2:1 (г)
|
23-й
|
Олег БЛОХИН
|
28.05.2006
|
Коста-Рика
|
4:0 (д)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Вечером 19 ноября завершился групповой этап Лиги наций
Звездный бразилец доступен только за клаусулу