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Сборная УКРАИНЫ
20 ноября 2024, 12:31 | Обновлено 20 ноября 2024, 13:00
1776
0

«Справились». Маркевич оценил игру сборной против Албании в Лиге наций

Мирон Маркевич доволен успехом национальной команды

20 ноября 2024, 12:31 | Обновлено 20 ноября 2024, 13:00
1776
0
«Справились». Маркевич оценил игру сборной против Албании в Лиге наций
Getty Images/Global Images Ukraine. Албания – Украина

Именитый украинский тренер Мирон Маркевич поделился эмоциями после матча «сине-желтых» против национальной команды Албании (2:1) в заключительном туре группового этапа Лиги наций.

– Мирон Богданович, наконец команда Сергея Реброва порадовала нас победой. Какие у Вас впечатления от игры, потому что результатом, наверное, Вы, как и миллионы украинских болельщиков удовлетворены?

– Я еще до ноябрьских матчей Украины в Лиге наций сказал, что наша команда получит четыре очка. Угадал. И так звезды сошлись, что нам этого хватило.

Что касается игры, то первый тайм в исполнении Украины был хорошим. И концовка второго – тоже. Просели немного внутри матча, заставили немного понервничать, но это можно объяснить тем, что чрезвычайно важным был результат. Огромная ответственность над игроками висела, потому и играли осторожно, от обороны. Справились.

Албания ничего особенно не создала у ворот Трубина. Пенальти удалось им заработать только после фола Анатолия.

– Как Вам ротация состава от Реброва? Сразу четыре замены в старте, если сравнить со стартовым составом против Грузии. С первых минут вчера сыграли Зинченко, Яремчук, Гуцуляк и Калюжный. На скамье начали Шапаренко, Довбик, Зубков и Бражко. Ожидали такой довольно смелый шаг от нашего тренера?

– Замены напрашивались. Ребров всех правильно расставил, скажем так, и угадал с составом на сто процентов.

– Поединок был выигран уже к десятой минуте?

– Начало выдалось – лучше и не придумаешь. Конечно, два быстрых гола придали крылья и повлияли на итоговый результат.

Считаю, что против Албании Украина провела лучшую игру всего группового этапа Лиги наций. Но, хотелось бы добавить, ни в коем случае не унижая достоинство наших ребят, мы должны обыгрывать команды такого уровня, – сказал тренер.

Победа над национальной командой Албании позволила подопечным Сергея Реброва квалифицироваться в плей-офф турнира, где «сине-желтые» сразятся за выход в Лигу А. Соперниками команды Сергея Реброва могут стать национальные команды Бельгии, Сербии, Шотландии и Венгрии.

Ранее своими эмоциями от игры поделился форвард национальной сборной Украины Роман Яремчук.

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Мирон Маркевич сборная Украины по футболу сборная Албании по футболу Лига наций Албания - Украина
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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