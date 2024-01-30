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  4. Барселона близка к подписанию 17-летнего игрока скандинавской сборной
Испания
30 января 2024, 16:51 |
196
0

Барселона близка к подписанию 17-летнего игрока скандинавской сборной

При Лукасе Бергвалля «Юргорден» получит гарантированных 7 миллионов евро

30 января 2024, 16:51 |
196
0
Барселона близка к подписанию 17-летнего игрока скандинавской сборной
Getty Images/Global Images Ukraine

Каталонская «Барселона» находится на финальной стадии подписания шведского полузащитника местного «Юргордена» Лукаса Бергвалля, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, «сине-гранатовые» предложили шведскому клубу гарантированных 7 миллионов евро за 17-летнего таланта, недавно дебютировавшего в национальной сборной Швеции. Также в потенциальной сделке прописаны бонусы в размере 3 миллионов евро.

Отмечается, что «Юргорден» принял это предложение. Лукас уже приехал в Барселону, чтобы пообщаться с руководителями клуба и обсудить условия личного контракта.

В 2023 году Лукас Бергвалль провел 25 матчей (11 начал в стартовом составе) в чемпионате Швеции, отметившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 5 миллионов евро.

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Юргорден Барселона трансферы трансферы Ла Лиги чемпионат Швеции по футболу Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
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