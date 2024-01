Барселона близка к подписанию 17-летнего игрока скандинавской сборной

Каталонская «Барселона» находится на финальной стадии подписания шведского полузащитника местного «Юргордена» Лукаса Бергвалля, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, «сине-гранатовые» предложили шведскому клубу гарантированных 7 миллионов евро за 17-летнего таланта, недавно дебютировавшего в национальной сборной Швеции. Также в потенциальной сделке прописаны бонусы в размере 3 миллионов евро.

Отмечается, что «Юргорден» принял это предложение. Лукас уже приехал в Барселону, чтобы пообщаться с руководителями клуба и обсудить условия личного контракта.

В 2023 году Лукас Бергвалль провел 25 матчей (11 начал в стартовом составе) в чемпионате Швеции, отметившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 5 миллионов евро.

