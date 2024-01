Миколенко забил в свои ворота. Эвертон вылетел из Кубка Англии

В субботу, 27 января, проходят матчи 1/16 финала Кубка Англии.

«Эвертон» на своем поле проиграл «Лутон Тауну». Украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко вышел в стартовом составе и на 39-й минуте отметился автоголом. Сравнял счет в матче Гаррисон на 55-й, а победу гостям принес Вудроу на 90+6.

Выход в следующий раунд турнира оформили также «Лестер» и «Брайтон».

Кубок Англии. 1/16 финала, 27 января.

Эвертон – Лутон Таун – 1:2

Голы: Гаррисон 55 – Миколенко, 39 (автогол), Вудроу, 90+6.

Лестер – Бирмингем – 3:0

Голы: Варди, 47, Акгюн, 72, Прат, 88

Лидс – Плимут – 1:1

Голы: Энтони, 31 – Ренделл, 73.

Шеффилд Юнайтед – Брайтон – 2:5

Голы: Хамер, 44, Осула, 45+8 – Буонанотте, 14, Жаун Педро, 29, 52, 67, Уэлбек, 90+7.

FT. An injury-time goal ends our FA Cup campaign. pic.twitter.com/eNgUZJGEql