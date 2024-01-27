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Кубок Англии
Лестер
27.01.2024 17:00 – FT 3 : 0
Бирмингем
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Кубок Англии
27 января 2024, 19:05 | Обновлено 27 января 2024, 20:05
2198
7

Миколенко забил в свои ворота. Эвертон вылетел из Кубка Англии

Состоялись матчи Кубка Англии

27 января 2024, 19:05 | Обновлено 27 января 2024, 20:05
2198
7
Миколенко забил в свои ворота. Эвертон вылетел из Кубка Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 27 января, проходят матчи 1/16 финала Кубка Англии.

«Эвертон» на своем поле проиграл «Лутон Тауну». Украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко вышел в стартовом составе и на 39-й минуте отметился автоголом. Сравнял счет в матче Гаррисон на 55-й, а победу гостям принес Вудроу на 90+6.

Выход в следующий раунд турнира оформили также «Лестер» и «Брайтон».

Кубок Англии. 1/16 финала, 27 января.

Эвертон – Лутон Таун – 1:2

Голы: Гаррисон 55 – Миколенко, 39 (автогол), Вудроу, 90+6.

Лестер – Бирмингем – 3:0
Голы: Варди, 47, Акгюн, 72, Прат, 88

Лидс – Плимут – 1:1
Голы: Энтони, 31 – Ренделл, 73.

Шеффилд Юнайтед – Брайтон – 2:5
Голы: Хамер, 44, Осула, 45+8 – Буонанотте, 14, Жаун Педро, 29, 52, 67, Уэлбек, 90+7.

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Эвертон Лутон Таун Лестер Плимут Брайтон Шеффилд Юнайтед Лидс Кубок Англии по футболу Виталий Миколенко автогол Бирмингем Сити
Источник Sport.ua
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umnuy2
давно не забивал.соскучился по голам
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+4
Harun Bakircioğlu
На всех повторах с первого раза даже не поймешь от кого влетело. Ничего страшного, это не такая серьезная ошибка
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+2
Показать Скрыть 2 ответа
Dmytro11q
Чого це Миколенко раптом найгірший гравець)? В нього ж є результативна дія за гру. Забитий м'яч як ніяк.
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+1
Boodya
Короче Микола зробив різницю, тільки є нюанс
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+1
Yeger
Які ворота були близчі, по тим і бив.
Ответить
-1
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