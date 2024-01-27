Миколенко забил в свои ворота. Эвертон вылетел из Кубка Англии
Состоялись матчи Кубка Англии
В субботу, 27 января, проходят матчи 1/16 финала Кубка Англии.
«Эвертон» на своем поле проиграл «Лутон Тауну». Украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко вышел в стартовом составе и на 39-й минуте отметился автоголом. Сравнял счет в матче Гаррисон на 55-й, а победу гостям принес Вудроу на 90+6.
Выход в следующий раунд турнира оформили также «Лестер» и «Брайтон».
Кубок Англии. 1/16 финала, 27 января.
Эвертон – Лутон Таун – 1:2
Голы: Гаррисон 55 – Миколенко, 39 (автогол), Вудроу, 90+6.
Лестер – Бирмингем – 3:0
Голы: Варди, 47, Акгюн, 72, Прат, 88
Лидс – Плимут – 1:1
Голы: Энтони, 31 – Ренделл, 73.
Шеффилд Юнайтед – Брайтон – 2:5
Голы: Хамер, 44, Осула, 45+8 – Буонанотте, 14, Жаун Педро, 29, 52, 67, Уэлбек, 90+7.
FT. An injury-time goal ends our FA Cup campaign. pic.twitter.com/eNgUZJGEql— Everton (@Everton) January 27, 2024
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